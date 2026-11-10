Matheus Cunha Kritik Bobroknya Pertahanan Manchester United

JawaPos.com – Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kerapuhan pertahanan timnya setelah hasil imbang 4-4 yang kacau melawan Aston Villa pada hari Minggu.

Ia mengkritik keras awal pertandingan yang buruk yang terus berulang dari tim asuhan Michael Carrick tersebut.

Pemain internasional Brasil itu tidak sanggup menyembunyikan rasa frustrasinya atas kesalahan pertahanan United yang terjadi secara berulang, setelah MU dipaksa untuk bangkit dari defisit dua gol sebanyak dua kali di Old Trafford.

Melansir DAZN, usai pertandingan seru dengan skor tinggi di Old Trafford tersebut, Cunha secara terbuka mempertanyakan barisan pemain bertahan Manchester United dan menyerukan pertanggungjawaban atas kesalahan lini belakang serta mentalitas tim secara keseluruhan.

"Kami melakukannya lagi, di mana kami harus bermain seperti Manchester United dan menyerang. Kami menunjukkan keberanian, tetapi kami hanya melakukan ini setelah kebobolan gol," kata Cunha dalam wawancaranya kepada DAZN.

"Kita tidak bisa seperti ini, kita tidak bisa kebobolan gol seperti ini. Kita harus bermain seperti Man Utd, menyerang dan menciptakan peluang, bermain dengan lebih berani. Jika kita menunjukkan karakter dan keberanian itu sebelumnya, maka kita akan memenangkan lebih banyak pertandingan. Saya tidak tahu mengapa kita mempersulit diri sendiri," lanjutnya.

Penilaian keras dari Cunha ini muncul setelah performa pertahanan MU yang kembali tampil buruk.

United langsung tertinggal 0-2 hanya dalam waktu empat menit setelah Villa mencetak gol cepat lewat Alysson dan Nicolas Jackson.

Setelah berjuang keras untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sebelum jeda melalui Bruno Fernandes dan gol bunuh diri Youri Tielemans, pertahanan United kembali runtuh tepat setelah babak kedua dimulai.

Diogo Dalot melakukan tekel ceroboh di dalam kotak penalti yang sukses dieksekusi oleh John McGinn. Tak lama kemudian, gol dari Leon Goretzka mengubah skor menjadi 4-2 untuk keunggulan Villa, memaksa United kembali melakukan upaya penyelamatan yang terkesan putus asa.