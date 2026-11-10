INEOS Berencana Memecat Michael Carrick, Tiga Kandidat Pelatih Manchester United Muncul

JawaPos.com – Perusahaan pemilik saham minoritas Manchester United, INEOS, dilaporkan berencana untuk memecat Michael Carrick dari jabatannya sebagai manajer.

Jurnalis senior The Athletic, David Ornstein, membeberkan bahwa pihak klub kini sudah menyiapkan tiga nama kandidat untuk mengambil alih posisi di Old Trafford.

Manchester United saat ini berada di posisi ketiga dari bawah alias zona degradasi klasemen Liga Premier. Di bawah kepemimpinan Carrick musim ini, The Red Devils baru mengumpulkan delapan poin dari 10 pertandingan.

Selain terpuruk di liga domestik, MU juga sudah tersingkir dari ajang Carabao Cup di awal musim dan hanya mampu memenangkan dua dari empat pertandingan yang telah dilakoni di pentas Liga Champions.

Sebelumnya pada Senin malam, pakar transfer Fabrizio Romano sempat melaporkan bahwa Man Utd masih mengharapkan Carrick untuk tetap memimpin latihan tim utama pada hari Selasa.

Melansir Teamtalk, melalui saluran YouTube miliknya, Romano menyampaikan:

"Michael Carrick, dia diperkirakan akan berada di Carrington pada hari Selasa. Hingga hari ini, Senin, seperti yang saya katakan, situasinya tenang di sekitar Michael Carrick dan itu tetap demikian."

"Saya sudah memberi tahu Anda pada Minggu malam, dan itu tetap berlaku sepanjang hari Senin. Jadi, tidak ada yang berubah."

"Suasananya tetap tenang dan tidak ada perubahan seputar Michael Carrick. Secara internal, seperti yang saya sampaikan beberapa minggu lalu, Manchester United sedang berdiskusi."

"Dan ketika saya mengatakan sedang berbicara, yang saya maksud adalah para pemilik, para direktur, semua orang kunci di klub, sedang melakukan percakapan untuk meninjau semua masalah, untuk memahami semua masalah, dan untuk mencoba menemukan solusinya."

"Jadi, Manchester United banyak berdiskusi secara internal dan tentunya pelatih juga termasuk di dalamnya."

"Man Utd jelas juga membahas situasi Michael Carrick, tetapi bukan hanya hari ini, juga dua atau tiga minggu terakhir, Man Utd telah membahas tentang pelatih, di antara banyak topik lainnya."

"Nah, jelas sekali, Manchester United mengharapkan Michael Carrick untuk memimpin sesi latihan pada hari Selasa."

"Jadi, itulah perasaan klub, tetapi, jelas, akan memakan waktu lama sebelum mereka kembali setelah jeda internasional, dan karena itu, jelas, kita harus selalu waspada jika Manchester United selama pembicaraan ini, selama diskusi internal ini memutuskan untuk mengambil posisi apa pun."

"Hingga hari ini, kami menjalani hari demi hari. Suasananya tenang pada Minggu malam, dan juga tenang sepanjang hari Senin."

"Tenang bukan berarti Man Utd tidak membahas masalah yang ada. Tenang berarti Man Utd saat ini tidak melakukan perubahan substansial apa pun."

Ornstein Ungkap Rencana Pemecatan dan Tiga Calon Pengganti Namun, laporan terbaru dari David Ornstein mengklaim hal sebaliknya. Petinggi Manchester United kini memang berniat untuk menyudahi masa bakti Carrick di Old Trafford.

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Melalui unggahan di akun X miliknya pada pukul 21.59 tanggal 9 November, Ornstein menuliskan: "Manchester United bermaksud untuk memecat Michael Carrick dari jabatannya."

"MUFC mengatakan belum ada keputusan final & belum ada yang pasti tetapi pekerjaan sedang dilakukan untuk mencari pengganti + beberapa sumber memperkirakan akan ada perubahan sebelum Liverpool."

Dalam rincian laporan di The Athletic, ditambahkan pula:

"Klub terus bersikeras bahwa belum ada keputusan yang diambil, tetapi beberapa sumber, yang berbicara kepada The Athletic dengan syarat anonim untuk melindungi hubungan, mengindikasikan bahwa pekerjaan telah dilakukan untuk mencari pengganti potensial dan diantisipasi bahwa perubahan akan dilakukan sebelum perjalanan ke Anfield untuk menghadapi Liverpool dalam 13 hari mendatang."

Ornstein menambahkan bahwa manajer timnas AS Mauricio Pochettino, mantan bos Newcastle United Eddie Howe, serta mantan pelatih kepala Timnas Jerman Julian Nagelsmann menjadi tiga nama yang masuk dalam daftar incaran INEOS.

"Pelatih kepala Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, diperkirakan akan menjadi kandidat unggulan, sementara mantan pelatih kepala Newcastle United, Eddie Howe, dan Julian Nagelsmann, yang terakhir memimpin timnas Jerman, memiliki banyak pengagum di klub tersebut," tulis laporan tersebut.