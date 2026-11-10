Biaya yang Harus Dibayar Manchester United untuk Mendatangkan Mauricio Pochettino

JawaPos.com - Manchester United dilaporkan telah mengidentifikasi Mauricio Pochettino sebagai solusi terbaik untuk memimpin era pasca-Michael Carrick.

Namun, pelatih asal Argentina tersebut saat ini masih terikat kontrak sebagai juru taktik Tim Nasional Amerika Serikat (USMNT).

Dengan posisi Setan Merah yang terlempar ke zona degradasi Liga Premier, Direktur Sepak Bola Jason Wilcox dan CEO Omar Berrada memutuskan untuk mengambil langkah tegas.

Manajemen klub memanfaatkan jeda internasional bulan November untuk merencanakan perubahan besar di jajaran staf kepelatihan Old Trafford.

Sembari menunggu pengumuman resmi dari klub, sejumlah sumber media terpercaya memprediksi masa jabatan Carrick akan berakhir dalam waktu dekat.

Syarat Biaya Rp182 Miliar untuk Mengaktifkan Klausul Pelepasan Sebelum nama Pochettino mencuat, mantan manajer Newcastle United, Eddie Howe, sempat menjadi favorit kuat untuk mengambil alih kursi pelatih.

Pria berkebangsaan Inggris berusia 48 tahun tersebut dinilai memiliki rekam jejak yang solid serta berstatus bebas transfer setelah berpisah dengan Newcastle pada bulan Juli.

Namun, peta persaingan berubah secara mendadak ketika Pochettino tiba-tiba melejit sebagai kandidat teratas. Situasi ini terbilang mengejutkan mengingat ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Federasi Sepak Bola AS (US Soccer) yang mengikatnya hingga Piala Dunia 2030.

Meski begitu, terungkap bahwa kesepakatan Pochettino dengan tim nasional Amerika Serikat menyertakan klausul pelepasan (release clause).

Melansir Utd Report, menyebutkan bahwa juru taktik berusia 54 tahun tersebut dapat membebaskan diri dari masa baktinya bersama US Soccer dengan membayar tebusan sebesar USD 10 juta (atau sekitar GBP 7,5 juta hingga GBP 10 juta). Jika dikonversikan ke dalam mata uang lokal, nominal tersebut setara dengan Rp 180 miliar hingga Rp 242 miliar.

Menariknya, mantan manajer Southampton dan Tottenham Hotspur itu sebelumnya sempat mengutarakan niatnya untuk menghormati masa kontrak hingga selesai, namun ia tetap tidak menutup pintu bagi peluang baru di dunia sepak bola.

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"Kami benar-benar menandatangani kontrak itu karena kami benar-benar percaya bahwa kami bisa sampai ke tujuan akhir," ujar Pochettino mengenai komitmennya bersama Timnas AS. "Tetapi dalam hidup, tidak ada yang pasti. Apalagi dalam sepak bola."

Apakah Mauricio Pochettino Sosok yang Tepat untuk Manchester United? Rekam jejak Pochettino di Inggris membuktikan kapasitasnya. Southampton dan Tottenham Hotspur sama-sama menikmati puncak performa mereka di era Premier League saat ditangani oleh pria Argentina tersebut.

Kendati sempat melewati periode yang kurang memuaskan sewaktu menangani Paris Saint-Germain serta masa jabatan singkat di Chelsea, hal itu dianggap tak fully menjadi tolok ukur kegagalannya. Beberapa manajer top dunia lainnya tercatat juga mengalami kesulitan serupa saat membesut klub-klub tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Berbekal pengalaman panjang serta keberhasilannya di kompetisi domestik Inggris, wajar jika Manchester United melihat Pochettino sebagai figur yang tepat untuk membenahi tim. Ia memiliki karakter yang mirip dengan Carrick dalam hal pembawaan tenang, tetapi tidak seperti bos Setan Merah saat ini, ia bisa berwibawa dan tegas jika diperlukan.