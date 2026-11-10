Roy Keane Kritik Michael Carrick dan Pemain Manchester United: Terlalu Santai dan Cuma Banyak Bicara

JawaPos.com - Hasil imbang 4-4 antara Manchester United dan Aston Villa di Old Trafford membuat mantan kapten MU, Roy Keane, sangat kecewa.

Ia tidak hanya menyayangkan permainan tim, tetapi juga kesal melihat sikap Michael Carrick dan para pemain yang dinilainya terlalu santai saat diwawancarai setelah pertandingan.

Laga tersebut diwarnai banyak kesalahan di barisan pertahanan MU. Meski sempat tertinggal dua gol dalam dua kesempatan, MU berhasil menyamakan skor berkat gol Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu di masa injury time.

Namun, tambahan satu poin itu tidak mengubah fakta bahwa MU masih berada di posisi ke-18 klasemen setelah melewati delapan pertandingan Liga Inggris tanpa kemenangan. Situasi ini membuat masa depan Carrick sebagai manajer semakin tidak pasti jelang jeda internasional.

Usai pertandingan, Carrick tetap terlihat tenang dan menyampaikan keinginannya untuk terus melatih. Di sisi lain, pemain seperti Patrick Dorgu dan Matheus Cunha menegaskan bahwa mereka yakin bisa memperbaiki keadaan.

Melansir Mirror, sikap tenang dari kubu MU tersebut justru mendapat balasan menohok dari Roy Keane saat menjadi komentator di Sky Sports.

"Tugas setiap manajer adalah bekerja dengan materi pemain yang ada," kata Keane.

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"Kita bisa lihat manajer Villa terus melakukan penyesuaian meski pilihannya terbatas. Begitu mendapat kelompok pemain untuk diajak bekerja sama, dia berusaha membuat mereka lebih baik dan terbukti berhasil. Villa selalu tampil bagus menjelang akhir musim."

Keane kemudian menyindir MU yang terus mengulangi kesalahan serupa.

"Apa tanda kegilaan? Melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kita tahu MU bakal memberi banyak peluang bagi lawan. Harusnya manajer dan pemain bertindak untuk membereskannya. Mereka selalu bicara soal mentalitas dan rasa kecewa, tapi mereka sendiri yang harus mengubahnya."

Ia juga merasa pernyataan dari para pemain dan manajer MU sudah tidak bisa dipercaya lagi.

"Sangat sulit bagi kami mendengarkan pernyataan dari kubu Manchester United. Saya merasa mereka bahkan tidak jujur pada diri sendiri, jadi bagaimana kami bisa percaya omongan mereka?" ujar Keane.

"Setiap minggu yang kita lihat adalah pertahanan yang kacau, pemain tidak terorganisasi, dan tidak ada yang mau berkorban. Lalu di sesi wawancara manajer cuma bilang perlu memperketat pertahanan. Itu cuma kata-kata saja."

Terakhir, Keane menyoroti gaya Carrick yang dianggap terlalu tenang di tengah krisis tim.

"Saya heran melihat orang yang bisa begitu santai. Saya sendiri berharap bisa se-santai itu!" sindir Keane.