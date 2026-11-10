Prediksi Skor Oxford United vs Cheltenham Town: The Yellows Menang Tipis

JawaPos.com — Oxford United diprediksi mengalahkan Cheltenham Town dengan skor 2-1 dalam pertandingan fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Kassam Stadium, Rabu (11/11/2026) pukul 02.00 WIB.

The Yellows memiliki kualitas skuad lebih baik dan tampil konsisten di League One, meski belum mampu meraih kemenangan dalam kompetisi piala sepanjang musim ini.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Oxford United untuk mengakhiri catatan buruk di turnamen domestik.

Namun, Cheltenham Town datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memastikan tiket putaran berikutnya Piala FA melalui kemenangan meyakinkan atas Halifax Town.

Kedua tim sama-sama menjalani musim kompetitif dengan menempati papan atas klasemen liga masing-masing.

Oxford United berada di posisi ketiga League One, sedangkan Cheltenham Town menghuni peringkat kelima League Two.

Perbedaan kasta kompetisi membuat Oxford United lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, performa Cheltenham Town dalam pertandingan piala menunjukkan potensi kejutan yang tidak boleh diremehkan.

Oxford United Incar Kemenangan Perdana di Kompetisi Piala Oxford United memasuki pertandingan menghadapi Cheltenham Town dengan ambisi mengakhiri rentetan hasil mengecewakan dalam kompetisi piala musim 2026/2027.

Pasukan Aaron Ramsey sebelumnya gagal memenangkan tiga pertandingan piala meskipun memperlihatkan performa impresif dalam persaingan League One.

The Yellows harus menerima kenyataan terdegradasi dari Championship pada Mei 2026 setelah dua musim berkompetisi di kasta kedua sepak bola Inggris.

Namun, mereka langsung menunjukkan keseriusan untuk kembali promosi dengan mengawali musim baru secara meyakinkan.

Dari 13 pertandingan League One, Oxford United berhasil mengumpulkan tujuh kemenangan, lima hasil imbang, dan hanya sekali mengalami kekalahan.

Catatan tersebut membawa mereka menempati peringkat ketiga sekaligus menjaga peluang bersaing memperebutkan tiket promosi otomatis.

Oxford United bahkan masih menyimpan satu pertandingan dibandingkan dua pesaing teratas dalam klasemen sementara.

Kemenangan pada pertandingan tunda berpotensi membuat mereka menyamai perolehan poin pemuncak klasemen Huddersfield Town.

Sayangnya, konsistensi tersebut belum terlihat ketika Oxford United tampil dalam kompetisi piala domestik.

Mereka tersingkir dari EFL Cup setelah dikalahkan Leyton Orient dan kehilangan poin tambahan EFL Trophy akibat kekalahan adu penalti menghadapi Exeter City.

Hasil mengecewakan kembali terjadi ketika Oxford United menyerah 0-1 kepada Stevenage pada putaran pertama Piala FA, Sabtu (7/11/2026).

Kekalahan tersebut sekaligus menegaskan kesulitan The Yellows menjaga performa ketika melakukan rotasi pemain.

Aaron Ramsey memang menjadikan promosi menuju Championship sebagai prioritas utama sepanjang musim ini.

Karena itu, pelatih asal Wales tersebut diperkirakan kembali memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain pelapis saat menghadapi Cheltenham Town.

Cheltenham Town Punya Modal Kuat untuk Berikan Kejutan Cheltenham Town datang ke Kassam Stadium dengan modal kemenangan 2-0 atas Halifax Town pada putaran pertama Piala FA.

Dua gol yang dicetak Jake Evans dan George Miller memastikan pasukan Steve Cotterill melanjutkan perjalanan dalam kompetisi tersebut.

Hasil positif itu menjadi tambahan motivasi bagi Cheltenham Town sebelum menjalani pertandingan terakhir fase grup EFL Trophy. Apalagi, The Robins sebelumnya mampu memenangkan dua pertandingan grup melalui adu penalti.

Performa Cheltenham Town dalam kompetisi liga juga menunjukkan perkembangan dibandingkan musim sebelumnya.

Setelah hanya menempati posisi ke-18 League Two, mereka kini mampu bersaing di papan atas pada musim penuh pertama Steve Cotterill.

Dari 14 pertandingan League Two musim 2026/2027, Cheltenham Town mengoleksi 21 poin dan menempati peringkat kelima klasemen.

Namun, tiga kekalahan dalam enam pertandingan terakhir memperlihatkan konsistensi permainan mereka masih perlu diperbaiki.

Situasi tersebut membuat Cheltenham Town menghadapi tantangan besar ketika bertandang ke markas Oxford United.

Meski demikian, keberhasilan mereka dalam kompetisi piala bisa menjadi modal psikologis untuk memberikan perlawanan sengit.

Steve Cotterill juga diperkirakan melakukan rotasi besar dalam susunan pemain menghadapi Oxford United.

Keputusan tersebut sejalan dengan komentarnya kepada pendukung Cheltenham Town yang meminta mereka "to stay home" atau tetap berada di rumah.

Prediksi Susunan Pemain Oxford United vs Cheltenham Town Oxford United diperkirakan kembali mengandalkan Simon Eastwood sebagai penjaga gawang setelah tampil dalam dua pertandingan terakhir.

Eastwood mendapatkan kesempatan menyusul kartu merah yang sebelumnya diterima Jamie Cumming dalam pertandingan liga.

Kapten Cameron Brannagan kemungkinan kembali diistirahatkan untuk menjaga kebugaran menghadapi jadwal kompetisi berikutnya.

Sementara itu, Tyler Goodrham dan Harrison Bradney berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama di lini tengah.

Di kubu Cheltenham Town, Joe Day berpotensi kembali menjadi pilihan utama setelah pulih dari masalah yang memaksanya keluar pada menit ke-19 dalam pertandingan EFL Trophy sebelumnya.

Andreas Weimann diperkirakan absen, sehingga George Miller berpeluang memimpin serangan tim tamu.

Prediksi starting XI Oxford United (4-4-2): Eastwood; Long, Lacey, Golding, Leigh; Missanga, Bradney, Goodrham, Snowden; Lynch, O'Donkor.

Prediksi starting XI Cheltenham Town (4-1-4-1): Day; Tomkinson, Wilson, Sweeney, Nurse; Stevenson; Bickerstaff, McWilliams, McCann, Otchere; Miller.

Prediksi Skor Oxford United vs Cheltenham Town: 2-1

Oxford United memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan berkat kualitas individu dan pengalaman menghadapi persaingan League One.

Keuntungan bermain di Kassam Stadium juga dapat membantu The Yellows mengendalikan tempo sejak awal pertandingan.

Namun, Cheltenham Town diperkirakan tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah kepada tuan rumah.

Kepercayaan diri setelah mengalahkan Halifax Town serta keberhasilan dalam dua pertandingan EFL Trophy menjadi alasan The Robins tetap berbahaya.

Rotasi pemain dari kedua pelatih berpotensi membuat pertandingan berlangsung terbuka dengan sejumlah peluang tercipta.

Oxford United diperkirakan mampu memanfaatkan keunggulan kualitas untuk mencetak gol penentu kemenangan meskipun Cheltenham Town memberikan perlawanan hingga akhir.