Prediksi Skor Huddersfield Town vs Liverpool U-21: The Reds Muda Siap Bikin Kejutan! 

JawaPos.com — Prediksi skor Huddersfield Town vs Liverpool Under-21 mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam pertandingan terakhir fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Accu Stadium, Selasa (11/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Rotasi pemain tuan rumah berpotensi membuka peluang bagi The Reds muda untuk mencuri kemenangan meskipun sudah dipastikan tersingkir.

Huddersfield Town sebenarnya berada dalam posisi lebih menguntungkan setelah mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan pertama.

Sementara itu, Liverpool Under-21 menempati peringkat ketiga dengan dua poin dan tidak lagi memiliki kesempatan melaju ke fase gugur.

Pertandingan ini menghadirkan situasi menarik karena kedua tim membawa kepentingan berbeda menjelang peluit pertama dibunyikan.

Huddersfield Town ingin mengamankan status juara grup, sedangkan Liverpool Under-21 berusaha menutup perjalanan mereka dengan hasil positif.

Huddersfield Town Unggul di Klasemen, Mengapa Tetap Berpotensi Kalah? Huddersfield Town menjadi favorit karena memimpin klasemen grup EFL Trophy dengan enam poin dan produktivitas delapan gol dalam dua pertandingan.

Mereka juga mempunyai keunggulan selisih lima gol atas Doncaster Rovers yang sudah menyelesaikan seluruh pertandingan fase grup.

Catatan tersebut membuat peluang Huddersfield Town mempertahankan posisi teratas sangat besar meskipun pertandingan terakhir belum dimainkan.

Kemenangan telak 5-0 atas Rochdale pada 6 Oktober menjadi bukti kemampuan lini serang mereka ketika tampil dengan kekuatan terbaik.

Namun, pelatih Martin Drury menghadapi pertimbangan penting terkait prioritas kompetisi yang sedang dijalani anak asuhnya.

Huddersfield Town kini memimpin klasemen League One dengan 29 poin dari 14 pertandingan dan mempunyai peluang menjanjikan untuk merebut tiket promosi.

Situasi tersebut memungkinkan Drury melakukan rotasi besar agar pemain utama tetap bugar menghadapi pertandingan liga berikutnya.

Apalagi, Huddersfield Town baru saja menelan kekalahan 1-2 dari Exeter City dalam pertandingan FA Cup pada Sabtu lalu.

Sebelum kekalahan tersebut, performa Huddersfield Town sebenarnya sangat meyakinkan dengan enam kemenangan dan dua hasil imbang dari delapan pertandingan.

Konsistensi itu memperlihatkan kualitas mereka, tetapi perubahan komposisi pemain bisa memengaruhi keseimbangan permainan.

Performa kandang Huddersfield Town juga tidak sepenuhnya sempurna meskipun mereka sedang menikmati musim yang menjanjikan.

Dalam lima pertandingan terakhir di Accu Stadium, mereka tiga kali gagal meraih kemenangan dengan satu kekalahan.

Liverpool Under-21s Sudah Tersingkir, Bisakah The Reds Muda Membuat Kejutan? Liverpool Under-21s datang tanpa tekanan perebutan tiket fase gugur setelah tertinggal empat poin dari Doncaster Rovers.

Tim asuhan Rob Page menempati peringkat ketiga dengan dua poin, unggul satu angka atas Rochdale yang sudah menyelesaikan pertandingan.

Kondisi tersebut justru dapat memberikan kebebasan bagi para pemain muda Liverpool untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Tanpa beban klasemen, The Reds muda berpeluang tampil lebih agresif menghadapi tuan rumah yang kemungkinan menurunkan sejumlah pemain pelapis.

Modal Liverpool Under-21s juga cukup menjanjikan setelah mencatatkan tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Mereka hanya mengalami satu kekalahan sepanjang periode tersebut sehingga memiliki alasan untuk percaya diri.

Dalam kompetisi Premier League 2, Liverpool Under-21s berada di posisi ketujuh dengan mengumpulkan 11 poin dari enam pertandingan.

Mereka juga masih menyimpan satu pertandingan dibandingkan lima tim di atasnya sehingga peluang memperbaiki posisi tetap terbuka.

Meski demikian, performa tandang menjadi persoalan yang harus segera diperbaiki Rob Page sebelum menghadapi Huddersfield Town.

Liverpool Under-21s hanya memenangkan satu dari enam pertandingan tandang terakhir dan mengalami tiga kekalahan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, pertahanan Liverpool Under-21s kebobolan sembilan gol dalam enam pertandingan tandang tersebut.

Mereka hanya mampu mencetak enam gol dan selalu gagal menjaga gawang tetap bersih sepanjang periode itu.

Prediksi Susunan Pemain Huddersfield Town vs Liverpool Under-21 Huddersfield Town diperkirakan melakukan sejumlah perubahan untuk memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang jarang menjadi starter.

Joe Low dan Murray Wallace berpotensi berduet sebagai bek tengah, sementara Lasse Sorensen menjadi pilihan di sisi kanan pertahanan.

Ilias Bronkhorst masih menghadapi masalah ringan pada pinggul sehingga kecil kemungkinan mendapatkan kesempatan bermain.

Di lini tengah, Ryan Ledson dan Ethan Brierley diperkirakan menjadi penyeimbang permainan sekaligus mendukung pergerakan David Kasumu.

Samson Tovide berpeluang dipercaya sebagai penyerang utama dengan dukungan Luke Gooch dan Ashia dari sektor sayap.

Komposisi tersebut memungkinkan Huddersfield Town tetap kompetitif tanpa harus mempertaruhkan kebugaran seluruh pemain inti.

Sementara itu, Liverpool Under-21s berpeluang mengandalkan Will Wright sebagai ujung tombak untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Michael Laffey diharapkan memberikan dukungan kreativitas, sedangkan Joe Upton dan Daniel Onanuga menjaga keseimbangan lini tengah.

Duet Wellity Lucky dan Luke Chambers diperkirakan mengisi jantung pertahanan Liverpool Under-21s untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

Keduanya membutuhkan koordinasi solid mengingat catatan kebobolan tim dalam pertandingan tandang masih menjadi kelemahan utama.

Prediksi susunan pemain Huddersfield Town (4-2-3-1): Alnwick; Sorensen, Low, Wallace, Roughan; Ledson, Brierley; Gooch, Kasumu, Ashia; Tovide.

Sementara itu, Liverpool Under-21s diperkirakan menggunakan formasi serupa untuk menjaga keseimbangan antarlini.

Prediksi susunan pemain Liverpool Under-21s (4-2-3-1): Davies; O'Connor, Lucky, Chambers, Ayman; Upton, Onanuga; Sonni-Lambie, Laffey, Bradshaw; Wright.

Susunan tersebut memberi Rob Page kesempatan memaksimalkan kecepatan pemain muda sekaligus menguji ketahanan mereka menghadapi lawan senior.

Prediksi Skor Huddersfield Town vs Liverpool Under-21s: Mengapa Tim Tamu Diunggulkan?

Liverpool Under-21s memiliki peluang menciptakan kejutan apabila Huddersfield Town benar-benar melakukan rotasi besar dalam pertandingan terakhir fase grup.

Kecepatan dan motivasi pemain muda The Reds bisa menjadi pembeda ketika tuan rumah lebih memprioritaskan perjalanan mereka di League One.

Huddersfield Town tetap mempunyai kualitas untuk mencetak gol, terutama setelah menghasilkan delapan gol dari dua pertandingan EFL Trophy sebelumnya.

Namun, perubahan komposisi pemain berpotensi membuat koordinasi pertahanan tidak sekuat ketika mereka menurunkan susunan terbaik.

Liverpool Under-21s diprediksi mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk mengamankan kemenangan tipis dalam pertandingan yang berlangsung terbuka.