Prediksi Skor Grimsby Town vs Nottingham Forest U-21: Kans The Mariners Menang Besar!

JawaPos.com — Grimsby Town berpeluang meraih kemenangan besar saat menjamu Nottingham Forest Under-21s dalam pertandingan terakhir Grup F EFL Trophy 2026/2027 Zona Utara di Blundell Park, Rabu (11/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur, dengan tuan rumah lebih diunggulkan berkat produktivitas serangan mereka.

Pertandingan Grimsby Town vs Nottingham Forest U-21 diprediksi berlangsung terbuka karena kedua kesebelasan tidak mempunyai banyak pilihan selain memburu tiga poin.

Meski menghadapi persoalan kebugaran setelah pertandingan panjang di FA Cup, The Mariners tetap memiliki kualitas untuk mengamankan kemenangan dengan prediksi skor 4-2.

Grimsby Town datang dengan modal positif setelah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa pertandingan terakhir di League Two.

Sebaliknya, Nottingham Forest U-21 membawa ancaman dari barisan pemain muda yang mulai menemukan ketajaman, terutama melalui penampilan produktif Fuad Smith.

Grimsby Town Sedang Produktif, Modal 11 Gol dalam Tiga Pertandingan Grimsby Town menunjukkan perkembangan menggembirakan setelah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir League Two melawan Rochdale, Gillingham, dan York City.

Lebih menarik lagi, pasukan David Artell berhasil mencetak 11 gol sepanjang rangkaian pertandingan tersebut.

Produktivitas tersebut membawa The Mariners melesat ke peringkat keenam klasemen sementara League Two.

Pencapaian ini menjadi respons penting setelah mereka sempat mengalami periode sulit dengan lima kekalahan dalam enam pertandingan di seluruh kompetisi.

Kepercayaan diri Grimsby Town juga meningkat setelah berhasil melewati pertandingan dramatis menghadapi Stafford Rangers pada putaran pertama FA Cup.

Dalam pertandingan Minggu (8/11/2026), mereka dua kali berada dalam posisi tertinggal sebelum akhirnya memaksakan hasil imbang 3-3.

Grimsby Town sempat tertinggal 0-2 dan 2-3 dari klub kasta kedelapan tersebut sebelum menunjukkan mentalitas pantang menyerah.

Pertandingan kemudian berlanjut hingga adu penalti setelah kedua tim tidak mampu menentukan pemenang sepanjang 120 menit.

Keberhasilan melewati Stafford Rangers memberikan dorongan psikologis menjelang pertandingan melawan Nottingham Forest U-21.

Namun, perjuangan panjang tersebut sekaligus menimbulkan persoalan kebugaran karena waktu pemulihan pemain sangat terbatas.

Situasi Grimsby Town di EFL Trophy sendiri belum sepenuhnya menguntungkan setelah gagal memenangi dua pertandingan pembuka fase grup.

Mereka menempati posisi terbawah Grup F dan membutuhkan kombinasi hasil untuk memperpanjang perjalanan dalam kompetisi tersebut.

Kemenangan atas Nottingham Forest U-21 menjadi syarat utama bagi Grimsby Town untuk membuka peluang lolos.

Selain itu, mereka membutuhkan Burton Albion mengalami kekalahan ketika menghadapi Notts County pada pertandingan lain yang berlangsung bersamaan.

Nottingham Forest U-21 Punya Ancaman Serius, Fuad Smith Cetak Lima Gol

Nottingham Forest Under-21s juga masih mempunyai kesempatan melangkah ke fase gugur EFL Trophy meskipun perjalanan mereka belum konsisten.

Kekalahan telak 1-5 dari Notts County pada 13 Oktober menjadi salah satu hasil paling mengecewakan bagi skuad muda tersebut.

Meski demikian, Nottingham Forest U-21 sebelumnya berhasil mengalahkan Burton Albion melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1.

Hasil tersebut membuat mereka tetap berada dalam persaingan menjelang pertandingan penentuan menghadapi Grimsby Town.

Performa Nottingham Forest U-21 belakangan memperlihatkan tanda-tanda peningkatan, terutama ketika menghadapi Halifax FC dalam ajang National League Cup.

Mereka berhasil mencatat kemenangan dramatis 4-3 yang memperlihatkan kemampuan menyerang sekaligus kerentanan lini pertahanan.

Di Premier League 2, Nottingham Forest U-21 menempati peringkat keenam dengan koleksi 13 poin dari tujuh pertandingan.

Pada penampilan terakhir, mereka bermain imbang 2-2 melawan Leicester City dalam pertandingan yang berlangsung cukup kompetitif.

Salah satu pemain yang wajib mendapat perhatian khusus Grimsby Town adalah Fuad Smith. Penyerang muda tersebut berhasil mencetak lima gol dalam lima penampilan terakhir bersama Nottingham Forest U-21.

Ketajaman Smith berpotensi menjadi pembeda ketika Nottingham Forest U-21 mendapatkan kesempatan melancarkan serangan balik.

Apalagi, Grimsby Town kemungkinan melakukan perubahan komposisi pertahanan akibat jadwal pertandingan yang sangat berdekatan.

Rotasi Pemain Jadi Tantangan David Artell, Siapa yang Bakal Diturunkan? David Artell menghadapi keputusan penting mengenai susunan pemain Grimsby Town setelah sebagian anggota skuad menjalani pertandingan selama 120 menit menghadapi Stafford Rangers.

Kondisi tersebut membuka kemungkinan rotasi besar untuk menjaga kebugaran sekaligus mempertahankan intensitas permainan.

Harvey Rodgers, Maldini Kacurri, Cameron McJannet, Mark Shelton, dan Iwan Morgan termasuk pemain yang diragukan tampil sejak menit pertama.

Sementara itu, Geza David Turi dipastikan tidak tersedia karena sedang menjalankan tugas internasional bersama negaranya.

Persoalan semakin rumit karena Doug Tharme dan Edon Pruti masih mengalami cedera sehingga pilihan pemain bertahan menjadi terbatas.

Artell berpotensi memberikan kesempatan kepada pemain akademi untuk mengisi salah satu posisi di lini belakang.

Di kubu Nottingham Forest U-21, David Modupe diperkirakan absen setelah mengalami cedera pada awal pertandingan melawan Leicester City.

Matthew Orr menjadi kandidat utama untuk menggantikan perannya sebagai bek tengah dalam pertandingan menghadapi Grimsby Town.

Perubahan susunan pemain kedua tim berpotensi memengaruhi keseimbangan pertandingan, terutama ketika memasuki babak kedua.

Grimsby Town memiliki pengalaman lebih matang, sedangkan Nottingham Forest U-21 bisa memanfaatkan energi pemain muda untuk memberikan tekanan.

Prediksi susunan pemain Grimsby Town (3-4-1-2): Pym; Rodgers, Kacurri, McJannet; Amaluzor, Reynolds, Doyle, Sweeney; Walker; Andrews, Finch.

Prediksi susunan pemain Nottingham Forest U-21 (4-2-3-1): Willows; Clarke, Orr, Broome, Newton; Whitehall, Nwosu; Samuels, Smith, Thompson; Powell.

Prediksi Skor Grimsby Town vs Nottingham Forest U-21: The Mariners Menang

Grimsby Town lebih diunggulkan karena mempunyai pengalaman kompetitif dan produktivitas serangan yang meningkat dalam beberapa pertandingan terakhir.

Catatan 11 gol dalam tiga laga League Two menjadi modal penting untuk menghadapi pertahanan Nottingham Forest U-21 yang masih rentan.

Meski demikian, Nottingham Forest U-21 berpotensi memberikan perlawanan sengit melalui kecepatan serangan dan ketajaman Fuad Smith.

Keterbatasan waktu pemulihan Grimsby Town juga membuka peluang bagi tim tamu untuk menciptakan beberapa kesempatan berbahaya.

Pertandingan diperkirakan berlangsung dengan tempo tinggi karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang melaju ke fase gugur.

Grimsby Town diprediksi mampu memanfaatkan pengalaman serta efektivitas penyelesaian akhir untuk mengatasi perlawanan skuad muda Nottingham Forest.

The Mariners berpeluang mengamankan tiga poin di Blundell Park, meskipun kepastian lolos tetap bergantung pada hasil pertandingan Burton Albion melawan Notts County.