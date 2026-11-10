Prediksi Skor Burton Albion vs Notts County: Magpies Siap Curi Poin di Pirelli Stadium

JawaPos.com - Prediksi skor Burton Albion vs Notts County mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu dalam pertandingan terakhir fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Pirelli Stadium, Rabu (11/11) pukul 02.00 WIB.

Burton Albion membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket babak gugur, sedangkan Notts County sudah lebih dahulu mengamankan kelolosan.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim memiliki kekuatan relatif berimbang meski membawa kepentingan berbeda.

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Burton Albion ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sementara Notts County berambisi mempertahankan catatan positif dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Burton Albion Wajib Menang untuk Mengamankan Tiket Babak Gugur Burton Albion menghadapi pertandingan menentukan setelah mengumpulkan tiga poin dari dua laga awal EFL Trophy musim ini.

Pasukan Gary Bowyer harus mengalahkan Notts County untuk memastikan tempat di fase gugur tanpa bergantung pada hasil pertandingan lainnya.

Perjalanan Burton Albion dalam kompetisi ini terbilang unik karena dua pertandingan sebelumnya selalu berakhir imbang dalam waktu normal.

Menghadapi Notts County yang produktif sepanjang fase grup, tuan rumah dituntut tampil lebih agresif tanpa mengabaikan keseimbangan pertahanan.

Di kompetisi League One, Burton Albion menempati peringkat ke-15 dengan koleksi 17 poin dari 14 pertandingan.

Namun, performa mereka belum sepenuhnya konsisten setelah hanya mencatatkan satu kemenangan dalam enam pertandingan liga terakhir.

Notts County Sudah Lolos, tetapi Tetap Memburu Kemenangan Notts County datang ke Pirelli Stadium dengan posisi lebih nyaman setelah memastikan kelolosan menuju babak gugur EFL Trophy.

Tim asuhan Martin Paterson menyapu bersih dua pertandingan awal dengan kemenangan sekaligus memperlihatkan ketajaman lini serang.

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Magpies membuka perjalanan fase grup melalui kemenangan 2-1 atas Grimsby Town sebelum menghancurkan Nottingham Forest U-21 dengan skor 5-1.

Torehan tujuh gol dalam dua pertandingan menjadi bukti kemampuan mereka menciptakan peluang sekaligus memaksimalkan kelemahan pertahanan lawan.

Produktivitas tersebut menjadi modal penting menghadapi Burton Albion yang belum mampu meraih kemenangan dalam waktu normal sepanjang fase grup.

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Ketangguhan mental Magpies terlihat ketika mereka mampu bangkit dari ketertinggalan dan memaksakan pertandingan berlanjut hingga adu penalti.

Sementara itu, Notts County berada di peringkat ke-17 League One dengan 14 poin dari 12 pertandingan.

Mereka hanya tertinggal tiga poin dari Burton Albion dan masih mempunyai satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan calon lawannya.

Prediksi Susunan Pemain Burton Albion vs Notts County Burton Albion berpeluang memberikan kesempatan bermain sejak menit pertama kepada Zac Scutt setelah penampilan impresifnya dalam pertandingan FA Cup.

Penyerang berusia 18 tahun tersebut mencetak gol sebagai pemain pengganti ketika Burton Albion mengalahkan Rushden and Diamonds.

Scutt diperkirakan beroperasi bersama Charlie Webster untuk mendukung Mark O'Mahony sebagai ujung tombak serangan.

Sementara itu, Will Collar dan Kegs Chauke berpotensi kembali dipercaya mengendalikan lini tengah dengan dukungan Raphael Borges Rodrigues serta Emeka Adiele.

Di kubu Notts County, Callum Roberts menjadi salah satu pemain yang patut mendapatkan perhatian khusus dari pertahanan tuan rumah.

Roberts berhasil mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir dan berpotensi kembali memainkan peran penting sebagai penghubung lini tengah dengan serangan.

Daniel Kanu dan Luka Smyth diperkirakan menjadi duet penyerang, sedangkan Nick Tsaroulla serta Ishe Samuels-Smith mengisi sektor sayap.

Martin Paterson juga berpeluang mempertahankan sebagian besar komposisi pemain yang membawa timnya tampil produktif dalam dua pertandingan EFL Trophy sebelumnya.

Prediksi susunan pemain Burton Albion (3-4-2-1): Addai; Tilt, Lewis, Sibbick; Rodrigues, Chauke, Collar, Adiele; Webster, Scutt; O'Mahony.

Komposisi ini memungkinkan Burton Albion mengandalkan pergerakan pemain sayap sekaligus menempatkan tiga bek untuk mengantisipasi serangan balik.

Prediksi susunan pemain Notts County (3-4-1-2): Belshaw; Bedeau, Ness, McDonald; Tsaroulla, Robertson, Finneran, Samuels-Smith; Roberts; Kanu, Smyth.

Formasi tersebut memberikan keleluasaan kepada Roberts untuk menciptakan peluang bagi dua penyerang sekaligus membantu transisi permainan.

Prediksi Skor Burton Albion vs Notts County Burton Albion diperkirakan tampil menyerang sejak awal karena kemenangan menjadi satu-satunya hasil yang menjamin kelolosan mereka.

Dukungan publik Pirelli Stadium dan keberhasilan mencetak empat gol dalam pertandingan terakhir bisa meningkatkan keberanian tuan rumah mengambil inisiatif.

Namun, Notts County mempunyai lini serang yang tidak kalah berbahaya setelah mengemas tujuh gol sepanjang dua pertandingan EFL Trophy.

Kemampuan Magpies memanfaatkan ruang ketika lawan terlalu agresif berpotensi menyulitkan Burton Albion dalam menjaga keseimbangan permainan.

Pertandingan kemungkinan berlangsung terbuka dengan kedua tim saling menciptakan peluang, tetapi sulit mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir.