Prediksi Skor Stockport County vs Tranmere Rovers: The Hatters Bidik Kemenangan Ketiga Beruntun

JawaPos.com - Stockport County berpeluang melanjutkan tren positif ketika menjamu Tranmere Rovers dalam pertandingan terakhir fase grup EFL Trophy 2026/2027 di Edgeley Park, Greater Manchester, Rabu (11/11) malam waktu setempat.

The Hatters sudah memastikan tiket fase gugur setelah meraih dua kemenangan, sedangkan Tranmere Rovers masih membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos.

Stockport County datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memperlihatkan konsistensi di League One maupun EFL Trophy musim ini.

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Tim asuhan Jimmy McNulty bahkan diprediksi mampu mengamankan kemenangan meskipun kemungkinan melakukan rotasi pemain dalam pertandingan tersebut.

Mengapa Stockport County Lebih Diunggulkan? Stockport County memiliki modal kuat untuk mengalahkan Tranmere Rovers berkat performa impresif sepanjang awal musim 2026/2027.

The Hatters saat ini menempati peringkat kedua klasemen League One dengan koleksi 26 poin dari 14 pertandingan.

Posisi tersebut menempatkan Stockport County sebagai salah satu kandidat kuat promosi ke Championship pada akhir musim.

Konsistensi permainan menjadi faktor penting yang membuat pasukan Jimmy McNulty mampu bersaing di papan atas klasemen.

Performa Stockport County di EFL Trophy bahkan tidak kalah mengesankan dibandingkan pencapaian mereka dalam kompetisi liga.

The Hatters membuka perjalanan fase grup dengan kemenangan spektakuler 6-3 atas Everton U-21 sebelum menundukkan Shrewsbury Town 2-0.

Dua kemenangan tersebut memastikan Stockport County mengamankan tempat pada babak gugur tanpa harus menunggu hasil pertandingan terakhir.

Meski demikian, kemenangan atas Tranmere Rovers tetap penting untuk mempertahankan momentum sekaligus memperkuat kepercayaan diri pemain.

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Tranmere Rovers Punya Peluang Lolos, tetapi Menghadapi Tantangan Berat Tranmere Rovers menghadapi pertandingan melawan Stockport County dengan situasi berbeda karena masih berjuang mendapatkan tiket fase gugur EFL Trophy.

Tim asuhan Darrell Clarke baru memainkan satu pertandingan fase grup dan berhasil mengalahkan Shrewsbury Town dengan skor 1-0.

Namun, menghadapi Stockport County di Edgeley Park jelas menghadirkan tantangan lebih besar dibandingkan pertandingan sebelumnya.

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Dalam kompetisi League Two, Tranmere Rovers sementara menempati peringkat ke-11 dengan mengumpulkan 19 poin dari 14 pertandingan.

Catatan tersebut memperlihatkan mereka masih berusaha menemukan konsistensi untuk mendekati persaingan papan atas.

Tranmere Rovers sebenarnya memiliki modal positif setelah tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan liga terakhir mereka.

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Sayangnya, momentum tersebut terganggu setelah Tranmere Rovers tersingkir dari FA Cup akibat kekalahan telak 0-3 melawan Barnet pada Sabtu lalu.

Kane Smith, Nnamdi Oforbh, dan Damola Ajayi mencetak gol pada fase akhir pertandingan untuk memastikan kemenangan Barnet.

Kekalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Darrell Clarke, terutama mengenai kemampuan tim mempertahankan konsentrasi hingga menit terakhir.

Menghadapi Stockport County yang sedang produktif, kesalahan serupa berpotensi membuat Tranmere Rovers kembali kehilangan kesempatan meraih hasil positif.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain? Stockport County diperkirakan melakukan beberapa perubahan susunan pemain karena sudah memastikan kelolosan menuju fase gugur EFL Trophy.

Rotasi tersebut memberikan kesempatan kepada pemain pelapis untuk menunjukkan kualitas sekaligus menjaga kebugaran sejumlah pemain utama.

Posisi penjaga gawang menjadi perhatian setelah Luca Ashby-Hammond menerima kartu merah ketika menghadapi Cray Wanderers pada Sabtu lalu.

Oliver Whatmuff diperkirakan mendapatkan kesempatan tampil sejak menit pertama untuk mengawal pertahanan The Hatters.

Pada lini depan, Mickael Mandron berpeluang menjadi pilihan utama sementara pencetak gol terbanyak Kyle Wootton mendapatkan waktu istirahat.

Oliver Norwood dan Lewis Fiorini diperkirakan tetap mengisi sektor tengah untuk menjaga keseimbangan serta mengatur tempo permainan.

Sementara itu, Tranmere Rovers berharap Dylan Jones mampu mempertahankan ketajamannya setelah mencetak dua gol ketika menghadapi Cheltenham Town.

Kontribusinya akan menjadi salah satu faktor penting apabila tim tamu ingin menciptakan kejutan di Edgeley Park.

Will Vaulks dan Tom Conlon diperkirakan kembali membangun kerja sama sebagai pasangan gelandang tengah Tranmere Rovers.

Tom Ince juga berpeluang dimainkan sebagai gelandang serang untuk mendukung pergerakan lini depan sekaligus menciptakan peluang.

Prediksi susunan pemain Stockport County (3-4-3): Whatmuff; Dacres-Cogley, Wilson-Brown, Jobe; Ennis, Norwood, Fiorini, Adigun; Glover, Mandron, Wood.

Komposisi tersebut memungkinkan Stockport County tetap memainkan sepak bola menyerang meskipun beberapa pemain utama mendapatkan kesempatan beristirahat.

Prediksi susunan pemain Tranmere Rovers (4-2-3-1): McGee; Senior, Faulkner, Nevett, Slater; Conlon, Vaulks; Jones, Ince, Whitaker; Ironside.

Formasi tersebut diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara organisasi pertahanan dan kecepatan serangan balik ketika menghadapi tekanan tuan rumah.

Prediksi Skor Stockport County vs Tranmere Rovers, Siapa Menang? Stockport County lebih diunggulkan memenangkan pertandingan karena memiliki kualitas skuad, performa terkini, dan catatan pertemuan yang lebih baik.

Sejak 2010, The Hatters hanya dua kali mengalami kekalahan ketika menghadapi Tranmere Rovers dalam berbagai kompetisi.

Pada pertemuan terakhir di FA Cup musim lalu, Stockport County juga berhasil mengalahkan Tranmere Rovers dengan skor 3-1.

Rekor tersebut semakin memperkuat posisi tuan rumah sebagai favorit meskipun kemungkinan menurunkan sejumlah pemain pelapis.

Tranmere Rovers tetap berpotensi memberikan perlawanan melalui Dylan Jones dan kreativitas Tom Ince di sektor serangan.

Namun, produktivitas Stockport County sepanjang fase grup EFL Trophy membuat tuan rumah diperkirakan mampu menciptakan lebih banyak peluang berbahaya.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, pertandingan diprediksi berlangsung kompetitif sebelum Stockport County mengamankan kemenangan tipis.