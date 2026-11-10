Prediksi Skor Mansfield Town vs Chesterfield: The Spireites Menang Tipis di One Call Stadium

JawaPos.com - Prediksi skor Mansfield Town vs Chesterfield mengarah pada kemenangan tipis tim tamu 2-1 dalam pertandingan terakhir Grup D EFL Trophy 2026/2027 wilayah utara di One Call Stadium, Rabu (11/11) pukul 02.00 WIB.

The Spireites memburu posisi puncak klasemen, sedangkan Mansfield Town sudah dipastikan tersingkir dari persaingan menuju fase gugur.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan nasib berbeda meskipun sama-sama memiliki kualitas untuk menghadirkan persaingan sengit.

Chesterfield datang membawa modal lima poin dari dua pertandingan, sementara Mansfield Town belum mampu mengumpulkan satu poin pun sepanjang fase grup.

Kondisi tersebut membuat Chesterfield lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan, terutama karena motivasi mereka mempertahankan posisi teratas klasemen.

Namun, Mansfield Town berpotensi memberikan perlawanan setelah menunjukkan perkembangan performa dalam kompetisi domestik.

Mansfield Town Sudah Tersingkir, Bisakah The Stags Bangkit di Kandang? Mansfield Town dipastikan gagal melangkah ke fase gugur EFL Trophy setelah menelan dua kekalahan beruntun pada pertandingan sebelumnya.

Tim asuhan Nigel Clough harus mengakui keunggulan Manchester City U-21 dan Port Vale sehingga kehilangan kesempatan bersaing memperebutkan tiket berikutnya.

Catatan pertahanan menjadi persoalan utama Mansfield Town karena mereka sudah kebobolan enam gol dari dua pertandingan tersebut.

Meski demikian, performa Mansfield Town dalam kompetisi lain justru memperlihatkan perkembangan yang cukup menjanjikan.

Mereka baru saja mengalahkan Macclesfield FC dengan skor meyakinkan 3-0 dalam pertandingan FA Cup akhir pekan lalu.

Kemenangan tersebut menjadi respons positif setelah Mansfield Town sebelumnya gagal mencetak gol ketika menghadapi Notts County dan Wigan Athletic.

Hasil itu sekaligus memperlihatkan kemampuan anak asuh Nigel Clough untuk kembali menemukan ketajaman ketika mendapatkan ruang menyerang.

Dalam kompetisi League One, Mansfield Town juga menunjukkan konsistensi dengan mengumpulkan 11 poin dari enam pertandingan terakhir.

Perolehan tersebut membuat mereka menempati posisi ke-11 klasemen sementara, hanya tertinggal tujuh poin dari penghuni peringkat kedua.

Situasi ini menjadi alasan Nigel Clough tetap memiliki kepercayaan diri menghadapi Chesterfield meskipun perjalanan timnya di EFL Trophy telah berakhir.

Bermain di One Call Stadium juga memberikan kesempatan kepada Mansfield Town untuk menutup fase grup dengan hasil positif.

Chesterfield Sudah Lolos, Mengapa Tetap Berambisi Menang? Chesterfield datang ke markas Mansfield Town dengan kepastian lolos ke fase gugur setelah mengumpulkan lima poin dari dua pertandingan Grup D.

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Namun, pasukan Paul Cook masih memiliki kepentingan besar untuk mengamankan posisi puncak klasemen melalui kemenangan pada laga terakhir.

The Spireites sebelumnya memperlihatkan produktivitas luar biasa ketika mencetak lima gol menghadapi Manchester City U-21.

Akan tetapi, konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah Paul Cook menjelang pertandingan menghadapi Mansfield Town.

Dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi, laga Chesterfield menghasilkan total 18 gol, baik dari produktivitas mereka maupun kebobolan.

Catatan tersebut menggambarkan permainan terbuka yang sering menghadirkan banyak peluang sekaligus meninggalkan celah di sektor pertahanan.

Chesterfield sempat mencatat kemenangan telak 5-1 atas Crewe Alexandra sebelum mengalami kekalahan 1-4 ketika bertandang ke markas Newport County pada 30 Oktober.

Mereka kemudian bangkit dengan mengalahkan Yeovil Town 4-3 dalam pertandingan FA Cup pada Sabtu lalu.

Kemenangan dramatis atas Yeovil Town menjadi tambahan kepercayaan diri bagi para pemain Chesterfield menjelang kunjungan ke One Call Stadium.

Meski demikian, kebobolan tiga gol dalam pertandingan tersebut memperlihatkan lini belakang The Spireites masih membutuhkan pembenahan.

Rotasi Pemain Mansfield Town vs Chesterfield, Siapa yang Bakal Diturunkan? Mansfield Town diperkirakan melakukan sejumlah perubahan susunan pemain karena pertandingan melawan Chesterfield tidak lagi menentukan peluang mereka lolos.

Nigel Clough berpotensi memberikan kesempatan kepada Harry Lewis, Owen Dodgson, Elliott Hewitt, Kyle Knoyle, Luke Bolton, Ollie Taylor, dan Tyler Roberts.

Perubahan tersebut juga memungkinkan Mansfield Town menggunakan pendekatan taktik berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya.

Clough memang sempat menerapkan variasi strategi dalam dua pertandingan EFL Trophy, sehingga pilihan formasi kali ini masih sulit dipastikan.

Deji Oshilaja diperkirakan tetap absen karena mengalami cedera, sementara pemain lainnya berpeluang mendapatkan menit bermain tambahan.

Rotasi menjadi kesempatan penting bagi Clough untuk mengevaluasi kedalaman skuad sebelum kembali menjalani persaingan League One.

Di kubu Chesterfield, Victor Huart, Gunner Elliott, dan Jaylen Zarb dipastikan tidak tersedia karena mendapatkan panggilan tugas internasional.

Paul Cook berpeluang mengandalkan Ryan Boot, Junior Eccleston, Tom Naylor, George McEachran, Dilan Markanday, Dylan Duffy, Joel Randall, dan Fraser Bryden.

Kehadiran sejumlah pemain tersebut memungkinkan Chesterfield menjaga keseimbangan antara kebutuhan rotasi dan ambisi meraih kemenangan.

Kedalaman skuad The Spireites bakal diuji menghadapi Mansfield Town yang juga diperkirakan tampil dengan komposisi berbeda.

Prediksi Skor Mansfield Town vs Chesterfield, Siapa Lebih Diunggulkan? Chesterfield memiliki peluang lebih besar memenangkan pertandingan karena membawa motivasi merebut posisi teratas Grup D EFL Trophy.

Produktivitas serangan mereka juga menjadi modal penting menghadapi Mansfield Town yang sudah kebobolan enam gol dalam dua pertandingan grup.

Namun, Mansfield Town tetap berpotensi mencetak gol setelah menunjukkan ketajaman melalui kemenangan 3-0 atas Macclesfield FC.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka, terutama jika kedua pelatih memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain pelapis untuk menunjukkan kemampuan terbaik.

Prediksi skor: Mansfield Town 1-2 Chesterfield.

Prediksi Susunan Pemain Mansfield Town (3-4-2-1): Harry Lewis; Kyle Knoyle, Elliott Hewitt, Jordan Bowery; Luke Bolton, Regan Hendry, Rhys Oates, Owen Dodgson; George Maris, Ollie Taylor; Tyler Roberts.