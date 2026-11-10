Prediksi Skor Mansfield Town vs Chesterfield: The Spireites Menang Tipis di One Call Stadium

Chesterfield diunggulkan meraih kemenangan tipis 2-1 atas Mansfield Town dalam pertandingan terakhir Grup D EFL Trophy 2026/2027 di One Call Stadium. (Chesterfield)
JawaPos.com - Prediksi skor Mansfield Town vs Chesterfield mengarah pada kemenangan tipis tim tamu 2-1 dalam pertandingan terakhir Grup D EFL Trophy 2026/2027 wilayah utara di One Call Stadium, Rabu (11/11) pukul 02.00 WIB.
The Spireites memburu posisi puncak klasemen, sedangkan Mansfield Town sudah dipastikan tersingkir dari persaingan menuju fase gugur.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan nasib berbeda meskipun sama-sama memiliki kualitas untuk menghadirkan persaingan sengit.
Chesterfield datang membawa modal lima poin dari dua pertandingan, sementara Mansfield Town belum mampu mengumpulkan satu poin pun sepanjang fase grup.
Kondisi tersebut membuat Chesterfield lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan, terutama karena motivasi mereka mempertahankan posisi teratas klasemen.
Namun, Mansfield Town berpotensi memberikan perlawanan setelah menunjukkan perkembangan performa dalam kompetisi domestik.
Mansfield Town dipastikan gagal melangkah ke fase gugur EFL Trophy setelah menelan dua kekalahan beruntun pada pertandingan sebelumnya.
Tim asuhan Nigel Clough harus mengakui keunggulan Manchester City U-21 dan Port Vale sehingga kehilangan kesempatan bersaing memperebutkan tiket berikutnya.
Catatan pertahanan menjadi persoalan utama Mansfield Town karena mereka sudah kebobolan enam gol dari dua pertandingan tersebut.
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Jawa Pos
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