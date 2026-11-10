Prediksi Skor Crewe Alexandra vs Wigan Athletic: The Latics Sikat Tuan Rumah demi Rekor Sempurna

JawaPos.com - Wigan Athletic berpeluang menyapu bersih tiga pertandingan fase grup EFL Trophy 2026/2027 ketika menghadapi Crewe Alexandra di Stadion Gresty Road, Rabu (11/11) pukul 02.00 WIB.

The Latics datang dengan modal dua kemenangan beruntun di kompetisi tersebut dan diprediksi mampu menundukkan tuan rumah dengan skor 2-0.

Pertandingan terakhir Northern Group B ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan dalam perebutan tiket fase gugur.

Crewe Alexandra membutuhkan setidaknya satu poin untuk menjaga peluang lolos, sedangkan Wigan Athletic berada di puncak klasemen grup dengan enam poin.

Mengapa Wigan Athletic Lebih Diunggulkan? Wigan Athletic memiliki keuntungan dari segi kualitas kompetisi karena bermain di League One, satu tingkat di atas Crewe Alexandra yang berkompetisi di League Two.

Perbedaan tersebut menjadi modal penting bagi pasukan Gary Caldwell untuk mempertahankan catatan sempurna mereka di EFL Trophy.

The Latics berhasil memenangkan dua pertandingan pembuka fase grup dan kini mengincar kemenangan ketiga secara beruntun.

Hasil positif tersebut sekaligus menjadi kesempatan memperbaiki pencapaian musim lalu ketika mereka finis sebagai juru kunci Northern Group A.

Kepercayaan diri Wigan Athletic semakin meningkat setelah mengalahkan Boreham Wood dengan skor 3-0 pada putaran pertama FA Cup.

Kemenangan itu terasa istimewa karena menjadi keberhasilan tandang pertama Wigan Athletic sepanjang musim 2026/2027.

Hasil tersebut juga memperpanjang tren positif setelah sebelumnya mereka mengalahkan Bromley dan bermain imbang menghadapi Mansfield Town.

Meski demikian, performa Wigan Athletic di League One sebenarnya masih jauh dari harapan para pendukungnya.

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Mereka baru mengumpulkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan sembilan kekalahan dari 14 pertandingan sehingga terjebak di zona degradasi.

Catatan sembilan kekalahan tersebut menjadi salah satu persoalan terbesar yang harus diselesaikan Gary Caldwell.

Namun, momentum kebangkitan dalam tiga pertandingan terakhir memberikan alasan kuat untuk menjagokan The Latics ketika bertandang ke Gresty Road.

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Bisakah Crewe Alexandra Menggagalkan Ambisi The Latics? Crewe Alexandra bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata karena sedang menunjukkan perkembangan menjanjikan di League Two musim ini.

Tim asuhan Lee Bell menempati empat besar klasemen setelah mengumpulkan 22 poin dari 14 pertandingan.

Railwaymen mencatatkan lima kemenangan, tujuh hasil imbang, dan hanya dua kekalahan dalam perjalanan mereka di kompetisi domestik.

Meski cukup konsisten, mereka masih tertinggal sembilan poin dari Salford City yang memimpin klasemen sementara.

Performa Crewe Alexandra belakangan mengalami sedikit penurunan setelah menelan kekalahan dari Exeter City dan Chesterfield.

Namun, perjalanan Crewe Alexandra di EFL Trophy masih memberikan harapan besar untuk melangkah lebih jauh.

Lee Bell tentu tidak ingin kesempatan membawa Crewe Alexandra melaju ke babak berikutnya untuk tiga musim beruntun terbuang begitu saja.

Apalagi, pelatih tersebut baru merayakan empat tahun kepemimpinannya bersama Railwaymen pada pekan lalu.

Dukungan publik Gresty Road bisa menjadi faktor tambahan bagi tuan rumah untuk memberikan perlawanan sengit.

Akan tetapi, kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan menjadi tantangan besar ketika menghadapi Wigan Athletic yang mulai menemukan momentum kemenangan.

Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Kesebelasan? Crewe Alexandra diperkirakan melakukan sejumlah rotasi setelah menjalani pertandingan FA Cup pada akhir pekan lalu.

Lee Bell memiliki kesempatan memberikan menit bermain kepada beberapa pemain yang sebelumnya lebih sering menghuni bangku cadangan.

Salah satu pemain yang berpeluang tampil sejak menit pertama adalah James Jones, gelandang yang baru kembali bergabung melalui kontrak jangka pendek hingga pergantian tahun.

Jones sebelumnya hanya menjadi pemain cadangan tanpa dimainkan ketika Crewe Alexandra mengalahkan Wimbledon di FA Cup.

Sementara itu, Jack Lankester diperkirakan masih belum tersedia untuk pertandingan menghadapi Wigan Athletic.

Absennya pemain yang sudah mencetak dua gol dalam dua penampilan EFL Trophy tersebut tentu mengurangi pilihan serangan tuan rumah.

Di kubu Wigan Athletic, Gary Caldwell juga harus menghadapi persoalan kebugaran sejumlah pemain menjelang pertandingan.

Scott Hogan dipastikan masih absen setelah mengalami masalah fisik ketika menghadapi Mansfield Town dan melewatkan kemenangan atas Boreham Wood.

Dara Costelloe juga belum bisa memperkuat The Latics akibat cedera pangkal paha yang diperkirakan membutuhkan pemulihan sekitar empat pekan.

Kondisi tersebut membuat Caldwell harus memaksimalkan pilihan pemain yang tersedia untuk menjaga produktivitas serangan.

Morgan Fox berpeluang kembali mengisi posisi bek tengah bersama James Carragher dan Finley Burns dalam formasi tiga pemain belakang.

Kepercayaan diri Fox sedang meningkat setelah mencetak dua gol ketika membantu Wigan Athletic menyingkirkan Boreham Wood.

Prediksi Skor Crewe Alexandra vs Wigan Athletic Wigan Athletic diprediksi mampu mengendalikan pertandingan berkat kualitas individu dan pengalaman menghadapi persaingan di League One.

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Momentum positif dalam tiga pertandingan terakhir juga menjadi modal penting untuk menekan pertahanan Crewe Alexandra sejak awal.

Crewe Alexandra kemungkinan memberikan perlawanan melalui organisasi permainan dan dukungan suporter sendiri, terutama karena mereka membutuhkan poin untuk lolos.

Namun, absennya Lankester berpotensi mengurangi ketajaman Railwaymen dalam memanfaatkan peluang mencetak gol.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kualitas skuad, dan catatan sempurna di fase grup, Wigan Athletic lebih berpeluang membawa pulang kemenangan.

The Latics diprediksi menuntaskan pertandingan dengan skor 2-0 sekaligus mengamankan kemenangan ketiga mereka di Northern Group B.

Prediksi susunan pemain Crewe Alexandra (4-2-3-1): Booth; Dancey, Offord, Graves, Ure; Moore, White; Ewusi, Thibaut, Gibson; McNeill.

Prediksi susunan pemain Wigan Athletic (3-4-3): Walsh; Burns, Carragher, Fox; Barrett, Weir, Power, A. Harris; Burrowes, Saydee, Mellish.