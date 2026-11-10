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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 10 November 2026 | 16.42 WIB

Prediksi Skor Crewe Alexandra vs Wigan Athletic: The Latics Sikat Tuan Rumah demi Rekor Sempurna

Wigan Athletic membidik kemenangan ketiga secara beruntun di fase grup EFL Trophy 2026/2027 saat menghadapi Crewe Alexandra di Stadion Gresty Road. (Wigan Athletic)&nbsp; - Image

Wigan Athletic membidik kemenangan ketiga secara beruntun di fase grup EFL Trophy 2026/2027 saat menghadapi Crewe Alexandra di Stadion Gresty Road. (Wigan Athletic)&nbsp;

JawaPos.com - Wigan Athletic berpeluang menyapu bersih tiga pertandingan fase grup EFL Trophy 2026/2027 ketika menghadapi Crewe Alexandra di Stadion Gresty Road, Rabu (11/11) pukul 02.00 WIB.

The Latics datang dengan modal dua kemenangan beruntun di kompetisi tersebut dan diprediksi mampu menundukkan tuan rumah dengan skor 2-0.

Pertandingan terakhir Northern Group B ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan dalam perebutan tiket fase gugur.

Crewe Alexandra membutuhkan setidaknya satu poin untuk menjaga peluang lolos, sedangkan Wigan Athletic berada di puncak klasemen grup dengan enam poin.

Mengapa Wigan Athletic Lebih Diunggulkan?

Wigan Athletic memiliki keuntungan dari segi kualitas kompetisi karena bermain di League One, satu tingkat di atas Crewe Alexandra yang berkompetisi di League Two.

Perbedaan tersebut menjadi modal penting bagi pasukan Gary Caldwell untuk mempertahankan catatan sempurna mereka di EFL Trophy.

The Latics berhasil memenangkan dua pertandingan pembuka fase grup dan kini mengincar kemenangan ketiga secara beruntun.

Hasil positif tersebut sekaligus menjadi kesempatan memperbaiki pencapaian musim lalu ketika mereka finis sebagai juru kunci Northern Group A.

Kepercayaan diri Wigan Athletic semakin meningkat setelah mengalahkan Boreham Wood dengan skor 3-0 pada putaran pertama FA Cup.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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