Prediksi Skor Tavernes vs Valencia: Los Che Pesta Gol, Tuan Rumah Jadi Korban Kebangkitan

JawaPos.com - Valencia diprediksi meraih kemenangan telak 3-0 atas Tavernes dalam pertandingan putaran pertama Copa del Rey 2026/2027 di Stadion Mestalla, Rabu (11/11) pukul 03.00 WIB.

Meski berstatus tim tamu, Los Che justru bermain di kandang sendiri karena stadion Tavernes tidak memenuhi persyaratan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) untuk menggelar pertandingan tersebut.

Pertandingan ini mempertemukan dua klub dengan perbedaan kualitas cukup mencolok, mengingat Valencia berkompetisi di La Liga sementara Tavernes berasal dari kasta keenam sepak bola Spanyol.

Bagi Valencia, Copa del Rey jadi kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah serangkaian hasil mengecewakan di kompetisi domestik.

Sementara itu, Tavernes bertekad menjadikan pertandingan bersejarah ini sebagai panggung pembuktian sekaligus kesempatan menciptakan kejutan besar.

Mengapa Valencia Diunggulkan Menang Telak atas Tavernes? Valencia memiliki keunggulan kualitas pemain, pengalaman, dan kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibandingkan Tavernes menjelang pertandingan Copa del Rey.

Perbedaan lima tingkat kompetisi menjadi alasan utama Los Che diperkirakan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak menit pertama.

Meski demikian, performa Valencia sepanjang musim 2026/2027 sebenarnya masih jauh dari harapan para pendukungnya.

Tim asuhan Javier Aguirre baru mengumpulkan sembilan poin dari 12 pertandingan La Liga melalui dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tujuh kekalahan.

Catatan tersebut menempatkan Valencia di posisi ke-19 klasemen sementara, sekaligus memperlihatkan ancaman degradasi yang mulai membayangi klub.

Persoalan paling mencolok terletak pada produktivitas lini serang yang baru menghasilkan delapan gol dari 12 pertandingan liga.

Jumlah tersebut merupakan catatan terendah bersama di La Liga, sehingga pertandingan melawan Tavernes berpotensi menjadi momentum memperbaiki ketajaman.

Dari lima pertandingan, Valencia baru sekali merasakan kemenangan dan masih kesulitan menemukan konsistensi permainan.

Tavernes Cetak Sejarah, Mampukah Membuat Kejutan? Tavernes mencatatkan sejarah dengan tampil untuk pertama kalinya di Copa del Rey setelah menjuarai edisi kelima La Nostra Copa.

Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian istimewa bagi klub kasta keenam yang kini berkesempatan menghadapi salah satu tim bersejarah Spanyol.

Kekalahan terakhir membuat Tavernes menempati peringkat ke-14 klasemen Lliga Comunitat Sud dan masih membutuhkan perbaikan di berbagai sektor.

Kendati demikian, penundaan pertandingan melawan Rayo Ibense memberikan waktu pemulihan lebih panjang sebelum menghadapi Valencia.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain? Valencia diperkirakan melakukan sejumlah rotasi pemain untuk menghadapi Tavernes tanpa mengurangi kekuatan utama tim secara signifikan.

Javier Aguirre berpeluang memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain yang belum mendapatkan banyak menit sepanjang kompetisi liga.

Sergi Canos dan Diego Lopez diperkirakan masih absen karena menjalani pemulihan cedera lutut serius.

David Otorbi juga menghadapi masalah hamstring, sedangkan Dimitri Foulquier diragukan tampil akibat gangguan otot.

Kabar positif datang dari Jose Gaya yang tetap memenuhi syarat tampil meskipun menerima kartu merah ketika menghadapi Real Madrid.

Hukuman kartu merah dari kompetisi liga tersebut tidak berlaku otomatis untuk pertandingan Copa del Rey.

Jesus Vazquez, Filip Ugrinic, dan Arnau Martinez berpeluang masuk dalam susunan pemain utama untuk memberikan energi baru.

Harvey Elliott, pemain pinjaman dari Liverpool, juga berkesempatan menjalani pertandingan pertamanya sebagai starter bersama Valencia.

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Di kubu Tavernes, Javier Pelegri diperkirakan mengawal gawang dengan dukungan Alex Magraner, Jordi Melo, Artur Hayrapetyan, dan Pablo Nadal Peris.

Antonio Santandreu bersama Sergio Bono bakal menjaga keseimbangan lini tengah, sedangkan Jorge Seral dan Joan Talens menjadi tumpuan serangan.

Prediksi susunan pemain Tavernes (4-4-2): Pelegri; Magraner, Melo, Hayrapetyan, Nadal Peris; Brines, Santandreu, Bono, Alberola; Seral, Joan Talens.

Prediksi susunan pemain Valencia (4-4-2): Van Oevelen; Martinez, De Haas, Diakhaby, Vazquez; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Elliott; Sadiq, Blazquez.

Prediksi Skor Tavernes vs Valencia, Akankah Los Che Pesta Gol? Valencia diperkirakan mendominasi penguasaan bola dan menciptakan lebih banyak peluang berbahaya ketika menghadapi Tavernes di Mestalla.

Keunggulan teknik individu dan pengalaman menghadapi lawan berkualitas tinggi menjadi modal penting untuk mengamankan tiket putaran berikutnya.

Los Che juga memiliki motivasi besar untuk memperbaiki reputasi setelah hanya mencetak delapan gol dalam 12 pertandingan La Liga.

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Pertemuan melawan tim kasta keenam memberikan kesempatan bagi lini depan Valencia untuk tampil lebih agresif dan menemukan kembali kepercayaan diri.

Secara historis, Valencia merupakan delapan kali juara Copa del Rey dengan gelar terakhir diraih pada musim 2018/2019 setelah mengalahkan Barcelona.

Tavernes tentu tidak akan menyerah begitu saja, terutama karena pertandingan ini merupakan momen terbesar sepanjang sejarah klub.

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Namun, menghadapi Valencia yang memiliki kualitas jauh lebih tinggi membuat peluang menciptakan kejutan terlihat sangat kecil.

Los Che diperkirakan mampu mengatasi perlawanan Tavernes sekaligus menjadikan Copa del Rey sebagai titik awal kebangkitan setelah menjalani periode sulit di La Liga.

Prediksi skor: Tavernes 0-3 Valencia.