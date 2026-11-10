Prediksi Skor Tavernes vs Valencia: Los Che Pesta Gol, Tuan Rumah Jadi Korban Kebangkitan

Valencia diprediksi meraih kemenangan telak atas Tavernes pada putaran pertama Copa del Rey 2026/2027 di Stadion Mestalla. Los Che berusaha bangkit setelah menjalani periode sulit di La Liga. (Valencia)
JawaPos.com - Valencia diprediksi meraih kemenangan telak 3-0 atas Tavernes dalam pertandingan putaran pertama Copa del Rey 2026/2027 di Stadion Mestalla, Rabu (11/11) pukul 03.00 WIB.
Meski berstatus tim tamu, Los Che justru bermain di kandang sendiri karena stadion Tavernes tidak memenuhi persyaratan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) untuk menggelar pertandingan tersebut.
Pertandingan ini mempertemukan dua klub dengan perbedaan kualitas cukup mencolok, mengingat Valencia berkompetisi di La Liga sementara Tavernes berasal dari kasta keenam sepak bola Spanyol.
Baca Juga:Tiket Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026/2027 Mulai Dijual, Ini Daftar Harganya
Bagi Valencia, Copa del Rey jadi kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah serangkaian hasil mengecewakan di kompetisi domestik.
Sementara itu, Tavernes bertekad menjadikan pertandingan bersejarah ini sebagai panggung pembuktian sekaligus kesempatan menciptakan kejutan besar.
Valencia memiliki keunggulan kualitas pemain, pengalaman, dan kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibandingkan Tavernes menjelang pertandingan Copa del Rey.
Perbedaan lima tingkat kompetisi menjadi alasan utama Los Che diperkirakan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak menit pertama.
Meski demikian, performa Valencia sepanjang musim 2026/2027 sebenarnya masih jauh dari harapan para pendukungnya.
Tim asuhan Javier Aguirre baru mengumpulkan sembilan poin dari 12 pertandingan La Liga melalui dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tujuh kekalahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022