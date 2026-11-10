Prediksi Skor Tavernes vs Valencia: Los Che Pesta Gol, Tuan Rumah Jadi Korban Kebangkitan

JawaPos.com - Valencia diprediksi meraih kemenangan telak 3-0 atas Tavernes dalam pertandingan putaran pertama Copa del Rey 2026/2027 di Stadion Mestalla, Rabu (11/11) pukul 03.00 WIB.

Meski berstatus tim tamu, Los Che justru bermain di kandang sendiri karena stadion Tavernes tidak memenuhi persyaratan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) untuk menggelar pertandingan tersebut.

Pertandingan ini mempertemukan dua klub dengan perbedaan kualitas cukup mencolok, mengingat Valencia berkompetisi di La Liga sementara Tavernes berasal dari kasta keenam sepak bola Spanyol.

Bagi Valencia, Copa del Rey jadi kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah serangkaian hasil mengecewakan di kompetisi domestik.

Sementara itu, Tavernes bertekad menjadikan pertandingan bersejarah ini sebagai panggung pembuktian sekaligus kesempatan menciptakan kejutan besar.

Mengapa Valencia Diunggulkan Menang Telak atas Tavernes? Valencia memiliki keunggulan kualitas pemain, pengalaman, dan kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibandingkan Tavernes menjelang pertandingan Copa del Rey.

Perbedaan lima tingkat kompetisi menjadi alasan utama Los Che diperkirakan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak menit pertama.

Meski demikian, performa Valencia sepanjang musim 2026/2027 sebenarnya masih jauh dari harapan para pendukungnya.