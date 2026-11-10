Prediksi Skor Trival Valderas vs Leganes: Los Pepineros Siap Menang Telak, Morata Ancaman Utama

JawaPos.com - Prediksi skor Trival Valderas vs Leganes mengarah pada kemenangan Los Pepineros dengan skor 0-2 dalam pertandingan putaran pertama Copa del Rey, Rabu (11/11) pukul 02.00 WIB di Estadio Municipal de Butarque, Spanyol.

Meski sama-sama mengalami penurunan performa, perbedaan kualitas skuad dan pengalaman kompetisi membuat Leganes lebih diunggulkan untuk melaju ke babak kedua.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Leganes untuk mengakhiri rentetan hasil buruk yang menghantui perjalanan mereka di Segunda Division musim 2026/2027.

Sebaliknya, Trival Valderas berambisi menciptakan kejutan dengan menyingkirkan tim yang berkompetisi tiga tingkat di atas mereka.

Kedua kesebelasan datang dengan kondisi yang kurang meyakinkan setelah gagal meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Namun, atmosfer kompetisi piala menghadirkan tantangan berbeda karena satu kemenangan sudah cukup untuk memastikan tiket menuju putaran berikutnya.

Leganes Terpuruk di Segunda Division, Copa del Rey Jadi Momentum Kebangkitan Leganes menghadapi pertandingan Copa del Rey dengan modal tujuh pertandingan liga tanpa kemenangan, termasuk enam kekalahan yang memperlihatkan rapuhnya performa mereka.

Situasi tersebut membuat pasukan Luis Carrion membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri sekaligus meredakan tekanan.

Los Pepineros tertahan di peringkat ke-17 klasemen Segunda Division dengan koleksi 12 poin dari 13 pertandingan.

Persoalan terbesar Leganes terletak pada organisasi pertahanan yang belum menunjukkan konsistensi sepanjang kompetisi domestik.

Mereka sudah kebobolan 23 gol dalam 13 pertandingan, dengan hanya tiga tim lain memiliki catatan pertahanan lebih buruk.

Meski demikian, menghadapi Trival Valderas memberikan peluang bagi Leganes untuk menemukan kembali keseimbangan permainan mereka.

Perbedaan kualitas individu dan pengalaman menghadapi lawan yang lebih kuat menjadi modal penting bagi tim asuhan Carrion.

Leganes juga mempunyai pengalaman cukup baik dalam beberapa edisi terakhir Copa del Rey dengan tiga musim beruntun mencapai putaran kedua.

Bahkan, Los Pepineros pernah menembus semifinal pada musim 2017/2018 dan mencapai perempat final edisi 2024/2025.

Rekam jejak tersebut menjadi alasan kuat mengapa Leganes tetap difavoritkan meskipun sedang mengalami krisis hasil pertandingan.

Kemenangan atas Trival Valderas berpotensi menjadi titik awal kebangkitan sebelum mereka kembali menghadapi persaingan ketat Segunda Division.

Trival Valderas Sulit Menang, tetapi Punya Modal untuk Merepotkan Leganes Trival Valderas memasuki pertandingan ini setelah mencatatkan tiga hasil imbang beruntun di kompetisi Tercera Federacion Grup 7.

Tim asuhan Raul Montero saat ini menempati peringkat kesembilan klasemen dengan 14 poin dari sembilan pertandingan.

Secara keseluruhan, Trival Valderas mengumpulkan tiga kemenangan, lima hasil imbang, dan satu kekalahan sepanjang perjalanan liga musim ini.

Mereka juga mencetak 14 gol serta kebobolan 11 kali, menunjukkan keseimbangan permainan yang masih perlu diperbaiki.

Menghadapi Leganes yang memiliki kualitas penyerang lebih baik, kesalahan serupa berpotensi menghadirkan konsekuensi lebih besar.

Menariknya, pertandingan berstatus kandang Trival Valderas ini justru diselenggarakan di Estadio Municipal de Butarque, markas Leganes.

Pemindahan lokasi dilakukan karena Estadio La Canaleja tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan pertandingan Copa del Rey.

Kondisi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Leganes karena mereka bisa bermain di stadion yang sudah sangat familiar.

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Sementara itu, Trival Valderas harus beradaptasi dengan atmosfer berbeda dalam penampilan pertama mereka pada tahap ini sejak musim 2014/2015.

Alvaro Morata Jadi Senjata Utama, Leganes Siapkan Perubahan Komposisi Pemain Leganes berpeluang mengandalkan Alvaro Morata sebagai ujung tombak untuk membongkar pertahanan Trival Valderas yang diperkirakan bermain lebih defensif.

Mantan penyerang Real Madrid tersebut sedang menunjukkan ketajaman setelah mencetak tiga gol dalam dua penampilan terakhir sejak kembali dari skorsing.

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Pengalaman Morata menghadapi pertandingan bertekanan tinggi menjadi keuntungan bagi Leganes ketika berhadapan dengan tim dari kasta kelima.

Pergerakan tanpa bola dan kemampuannya memanfaatkan ruang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung ketat.

Luis Carrion masih harus memantau kondisi kebugaran Lalo Aguilar dan Ignasi Miquel menjelang pertandingan tersebut.

Keduanya sebelumnya belum berada dalam kondisi ideal sehingga tidak menjadi pilihan ketika Leganes menghadapi Albacete.

Kabar positif datang dari Miguel Atienza dan Alvaro Tejero yang sudah kembali masuk dalam pertimbangan susunan pemain.

Atienza bahkan telah mendapatkan kesempatan bermain melawan Albacete sehingga berpeluang kembali dipercaya mengisi lini tengah.

Di kubu Trival Valderas, Raul Montero tidak menghadapi laporan masalah cedera besar menjelang pertandingan penting tersebut.

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Pelatih tuan rumah diperkirakan menggunakan lima pemain bertahan dengan dukungan bek sayap untuk meredam agresivitas Leganes.

Tiga gelandang tengah akan menjadi penghubung ketika Trival Valderas mencoba melancarkan serangan balik melalui kedua penyerangnya.

Strategi tersebut membutuhkan disiplin tinggi karena Leganes diperkirakan lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan lawan.

Prediksi Skor Trival Valderas vs Leganes: Los Pepineros Menang Leganes diprediksi mengamankan kemenangan atas Trival Valderas berkat keunggulan kualitas pemain dan pengalaman di kompetisi profesional.

Meski performa mereka belum stabil, menghadapi tim kasta kelima menjadi kesempatan ideal untuk memperbaiki produktivitas serangan.

Trival Valderas kemungkinan memberikan perlawanan melalui organisasi pertahanan rapat dan serangan balik cepat sepanjang pertandingan.

Namun, ketajaman Morata serta kedalaman skuad Leganes diperkirakan cukup untuk memastikan Los Pepineros melangkah menuju putaran kedua Copa del Rey.

Prediksi susunan pemain Trival Valderas (5-3-2): Arias; Guzman, Pascual, Lopez, Jimenez, Diez; Reguera, Rioja, Gozalo; Rivero, Bielo.

Prediksi susunan pemain Leganes (4-4-2): Zidane; Pena, Marvel, Montero, Franquesa; Sancris, Atienza, Zico, Gharbi; Millan, Morata.