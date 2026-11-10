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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 10 November 2026 | 16.11 WIB

Prediksi Skor Trival Valderas vs Leganes: Los Pepineros Siap Menang Telak, Morata Ancaman Utama

Leganes bidik kemenangan atas Trival Valderas pada putaran pertama Copa del Rey 2026/2027. Alvaro Morata menjadi andalan lini serang Los Pepineros. (Leganes)&nbsp; - Image

Leganes bidik kemenangan atas Trival Valderas pada putaran pertama Copa del Rey 2026/2027. Alvaro Morata menjadi andalan lini serang Los Pepineros. (Leganes)&nbsp;

JawaPos.com - Prediksi skor Trival Valderas vs Leganes mengarah pada kemenangan Los Pepineros dengan skor 0-2 dalam pertandingan putaran pertama Copa del Rey, Rabu (11/11) pukul 02.00 WIB di Estadio Municipal de Butarque, Spanyol.

Meski sama-sama mengalami penurunan performa, perbedaan kualitas skuad dan pengalaman kompetisi membuat Leganes lebih diunggulkan untuk melaju ke babak kedua.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Leganes untuk mengakhiri rentetan hasil buruk yang menghantui perjalanan mereka di Segunda Division musim 2026/2027.

Sebaliknya, Trival Valderas berambisi menciptakan kejutan dengan menyingkirkan tim yang berkompetisi tiga tingkat di atas mereka.

Kedua kesebelasan datang dengan kondisi yang kurang meyakinkan setelah gagal meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Namun, atmosfer kompetisi piala menghadirkan tantangan berbeda karena satu kemenangan sudah cukup untuk memastikan tiket menuju putaran berikutnya.

Leganes Terpuruk di Segunda Division, Copa del Rey Jadi Momentum Kebangkitan

Leganes menghadapi pertandingan Copa del Rey dengan modal tujuh pertandingan liga tanpa kemenangan, termasuk enam kekalahan yang memperlihatkan rapuhnya performa mereka.

Situasi tersebut membuat pasukan Luis Carrion membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri sekaligus meredakan tekanan.

Los Pepineros tertahan di peringkat ke-17 klasemen Segunda Division dengan koleksi 12 poin dari 13 pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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