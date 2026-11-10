Prediksi Skor Vietnam U-23 vs Thailand U-23: Duel Panas di Gia Lai VTV Cup 2026

JawaPos.com - Vietnam U-23 akan menghadapi Thailand U-23 dalam pertandingan pembuka Gia Lai VTV Cup 2026.

Duel dua kekuatan sepak bola Asia Tenggara tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pleiku, Gia Lai, Vietnam, Selasa (10/11) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang menarik perhatian dalam turnamen persahabatan internasional tersebut.

Selain Vietnam dan Thailand, Gia Lai VTV Cup 2026 juga diikuti timnas Qatar U-23 dan Singapura U-23.

Kedua tim diperkirakan akan memanfaatkan turnamen ini untuk menguji komposisi pemain sekaligus melihat perkembangan para pemain muda yang berpeluang memperkuat tim pada agenda internasional berikutnya.

Thailand U-23 datang dengan sejumlah perubahan dalam komposisi skuad.

Pelatih Tawatchai Damrong-Ongtrakul membawa banyak nama baru untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai kemampuan pemain yang belum banyak memperoleh kesempatan sebelumnya.

Perombakan tersebut membuat Thailand memiliki sejumlah opsi untuk dicoba.

Meski demikian, karakter permainan Gajah Perang diperkirakan tidak banyak berubah.

Kecepatan pemain sayap dan kemampuan melakukan transisi dari bertahan ke menyerang masih bisa menjadi senjata utama mereka.

Thailand juga perlu memperhatikan keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi tekanan dari tuan rumah.

Kesalahan dalam mengantisipasi serangan Vietnam bisa memberikan keuntungan bagi lawan.

Sementara itu, Vietnam U-23 juga melakukan sejumlah penyesuaian dalam skuad yang dipersiapkan untuk turnamen ini.

Tim asuhan Dinh Hong Vinh tentu ingin memanfaatkan kesempatan bermain di kandang sendiri untuk mendapatkan hasil positif.

Dukungan publik Gia Lai bisa menjadi tambahan motivasi bagi Vietnam.

Mereka diperkirakan berusaha mengambil inisiatif permainan sejak awal dengan mengandalkan penguasaan bola dan pergerakan pemain di lini tengah.

Beberapa nama yang masuk dalam perkiraan komposisi Vietnam U-23 di antaranya Cao Van Binh, Tran Thanh Trung, Le Van Thuan, Williams Minh Hoang, dan Ngo Dang Khoa.

Kehadiran para pemain tersebut diharapkan bisa membantu Vietnam membangun permainan yang lebih terorganisasi.

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Di kubu Thailand, sejumlah pemain seperti Rattathorn Deying, Jehanafi Mama, Soffan Sanharan, Worawut Noysri, dan Pariphan Wongsa berpeluang mendapatkan kesempatan tampil.

Namun, susunan pemain resmi masih perlu menunggu pengumuman dari masing-masing tim.

Pertarungan lini tengah diprediksi menjadi salah satu penentu jalannya pertandingan.

Vietnam kemungkinan berusaha mengendalikan tempo melalui penguasaan bola, sedangkan Thailand bisa mengandalkan kecepatan untuk melancarkan serangan balik.

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Dari segi peluang, Vietnam U-23 sedikit lebih diunggulkan karena tampil di hadapan pendukung sendiri.

Meski begitu, perubahan komposisi pemain di kedua kubu membuat hasil pertandingan cukup sulit dipastikan.

Thailand tetap memiliki peluang memberikan perlawanan, terutama jika mampu menjaga kedisiplinan pertahanan dan memaksimalkan peluang melalui serangan cepat.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat.