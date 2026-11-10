Prediksi Skor Vietnam U-23 vs Thailand U-23: Duel Panas di Gia Lai VTV Cup 2026

JawaPos.com - Vietnam U-23 akan menghadapi Thailand U-23 dalam pertandingan pembuka Gia Lai VTV Cup 2026.

Duel dua kekuatan sepak bola Asia Tenggara tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pleiku, Gia Lai, Vietnam, Selasa (10/11) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang menarik perhatian dalam turnamen persahabatan internasional tersebut.

Selain Vietnam dan Thailand, Gia Lai VTV Cup 2026 juga diikuti timnas Qatar U-23 dan Singapura U-23.

Kedua tim diperkirakan akan memanfaatkan turnamen ini untuk menguji komposisi pemain sekaligus melihat perkembangan para pemain muda yang berpeluang memperkuat tim pada agenda internasional berikutnya.

Thailand U-23 datang dengan sejumlah perubahan dalam komposisi skuad.

Pelatih Tawatchai Damrong-Ongtrakul membawa banyak nama baru untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai kemampuan pemain yang belum banyak memperoleh kesempatan sebelumnya.

Perombakan tersebut membuat Thailand memiliki sejumlah opsi untuk dicoba.