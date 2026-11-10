Prediksi Skor Vietnam U-23 vs Thailand U-23: Duel Panas di Gia Lai VTV Cup 2026

Timnas Vietnam U-23 akan beradu kekuatan lawan Thailand U-23 di Gia Lai VTV Cup 2026. (soha.vn)
JawaPos.com - Vietnam U-23 akan menghadapi Thailand U-23 dalam pertandingan pembuka Gia Lai VTV Cup 2026.
Duel dua kekuatan sepak bola Asia Tenggara tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pleiku, Gia Lai, Vietnam, Selasa (10/11) pukul 19.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang menarik perhatian dalam turnamen persahabatan internasional tersebut.
Selain Vietnam dan Thailand, Gia Lai VTV Cup 2026 juga diikuti timnas Qatar U-23 dan Singapura U-23.
Kedua tim diperkirakan akan memanfaatkan turnamen ini untuk menguji komposisi pemain sekaligus melihat perkembangan para pemain muda yang berpeluang memperkuat tim pada agenda internasional berikutnya.
Thailand U-23 datang dengan sejumlah perubahan dalam komposisi skuad.
Pelatih Tawatchai Damrong-Ongtrakul membawa banyak nama baru untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai kemampuan pemain yang belum banyak memperoleh kesempatan sebelumnya.
Perombakan tersebut membuat Thailand memiliki sejumlah opsi untuk dicoba.
Meski demikian, karakter permainan Gajah Perang diperkirakan tidak banyak berubah.
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