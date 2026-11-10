Prediksi Skor Qatar U-23 vs Singapura U-23: The Young Lions Dibayangi Kekalahan Beruntun

JawaPos.com - Pertandingan timnas Qatar U-23 melawan Singapura U-23 akan menjadi salah satu sajian dalam turnamen persahabatan internasional kelompok umur, Gia Lai VTV Cup 2026.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Pleiku Stadium, Kota Pleiku, Vietnam, Selasa (10/11).

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.00 WIB. Qatar U23 datang dengan modal yang belum sepenuhnya meyakinkan.

Meski demikian, tim asal Timur Tengah tersebut tetap lebih diunggulkan jika melihat kualitas individu dan komposisi pemain yang dimiliki.

Salah satu pekerjaan rumah Qatar adalah memperbaiki koordinasi lini pertahanan. Mereka tercatat sudah kebobolan 12 gol dalam periode tersebut.

Qatar diperkirakan tetap mengandalkan permainan menyerang.

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Formasi 4-3-3 menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan untuk menguasai lini tengah sekaligus memaksimalkan pergerakan pemain dari sisi sayap.

Di lini depan, Ahmed Al-Rawi diprediksi menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan untuk membongkar pertahanan lawan.

Dukungan dari Ziyad Fadi dan Khaled Ali juga berpotensi memberikan variasi serangan bagi Qatar.

Sementara itu, Singapura U-23 datang dengan kondisi yang tidak jauh lebih baik.

Mereka masih kesulitan menemukan hasil positif setelah menelan lima kekalahan beruntun dalam pertandingan terakhir.

Masalah produktivitas menjadi salah satu hal yang perlu segera dibenahi oleh tim berjuluk Young Lions tersebut.

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Menghadapi Qatar, Singapura diperkirakan akan bermain lebih hati-hati. Formasi 4-2-3-1 bisa menjadi pilihan untuk memperkuat lini tengah dan menjaga kedalaman pertahanan.

Jared Gallagher dan Farhan Zulkifli diprediksi mengisi posisi gelandang bertahan.

Keduanya memiliki tugas penting untuk membatasi ruang gerak pemain Qatar sekaligus membantu membangun serangan balik.

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Di sektor depan, Abdul Rasaq berpeluang menjadi tumpuan sebagai penyerang tunggal.

Dia akan mendapatkan dukungan dari Nicky Melvin Singh, Syahadat Masnawi, dan Ajay Robson yang diproyeksikan bermain di belakangnya.

Melihat catatan lima pertandingan terakhir kedua tim, Qatar U-23 memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan.

Namun, mereka tetap harus mewaspadai kemungkinan serangan balik Singapura, terutama jika terlalu banyak pemain yang naik membantu serangan.

Singapura tentu ingin memanfaatkan pertandingan ini untuk memperbaiki catatan hasil sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pemain.

Di sisi lain, Qatar membutuhkan kemenangan untuk membangun momentum positif dalam turnamen.