Prediksi Skor Qatar U-23 vs Singapura U-23: The Young Lions Dibayangi Kekalahan Beruntun

Ilustrasi Qatar U-23 akan menghadapi Singapura U-23 di Gia Lai VTV Cup 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Pertandingan timnas Qatar U-23 melawan Singapura U-23 akan menjadi salah satu sajian dalam turnamen persahabatan internasional kelompok umur, Gia Lai VTV Cup 2026.
Kedua tim dijadwalkan bertemu di Pleiku Stadium, Kota Pleiku, Vietnam, Selasa (10/11).
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.00 WIB. Qatar U23 datang dengan modal yang belum sepenuhnya meyakinkan.
Meski demikian, tim asal Timur Tengah tersebut tetap lebih diunggulkan jika melihat kualitas individu dan komposisi pemain yang dimiliki.
Salah satu pekerjaan rumah Qatar adalah memperbaiki koordinasi lini pertahanan. Mereka tercatat sudah kebobolan 12 gol dalam periode tersebut.
Qatar diperkirakan tetap mengandalkan permainan menyerang.
Formasi 4-3-3 menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan untuk menguasai lini tengah sekaligus memaksimalkan pergerakan pemain dari sisi sayap.
Di lini depan, Ahmed Al-Rawi diprediksi menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan untuk membongkar pertahanan lawan.
Dukungan dari Ziyad Fadi dan Khaled Ali juga berpotensi memberikan variasi serangan bagi Qatar.
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