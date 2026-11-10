FIFPRO Umumkan Daftar 11 Pemain Terbaik 2026, Harry Kane Tak Masuk Daftar

Ilustrasi asosiasi pesepak bola profesional FIFPro. (Gilang Galiartha/Antara)

JawaPos.com - FIFPRO resmi mengumumkan daftar 11 pemain terbaik dunia 2026 kategori pria atau FIFPRO Men’s World XI.

Mereka terpilih berdasar hasil pemungutan suara dengan melibatkan 26.317 pesepak bola profesional dari berbagai negara.

Sebelumnya, FIFPRO telah mengumumkan 26 pemain yang masuk daftar nominasi.

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Para pemain kemudian dikelompokkan ke dalam empat kategori, yakni penjaga gawang, bek, gelandang, dan penyerang, sebelum ditentukan 11 nama terbaik.

Kejutan muncul dari tidak masuknya sejumlah pemain ternama, termasuk Harry Kane.

Penyerang Bayern Muenchen tersebut tampil impresif bersama klub dan tim nasional Inggris sepanjang musim, bahkan baru saja meraih penghargaan Ballon d'Or.

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Namun, namanya tidak terpilih dalam tim terbaik versi rekan-rekan sesama pesepak bola tersebut.

Selain Kane, Cristiano Ronaldo yang sebelumnya masuk daftar nominasi juga gagal menembus susunan akhir.

Sebaliknya, Lionel Messi terpilih untuk melengkapi lini serang.

Lionel Messi sendiri resmi mencatatkan sejarah dengan terpilih masuk dalam daftar 11 pemain terbaik FIFPRO sebanyak 18 kali.

FIFPRO Men’s World XI 2026 menggunakan formasi 3-4-3.

David Raya dipercaya mengisi posisi penjaga gawang setelah membantu Arsenal menjuarai Liga Inggris musim lalu dan meraih penghargaan Golden Glove sebagai kiper dengan catatan nirbobol (clean sheet) terbanyak.

Di lini pertahanan, terdapat tiga pemain, yaitu Pau Cubarsi, Nuno Mendes, dan Achraf Hakimi.

Cubarsi menjadi salah satu sorotan setelah masuk dalam daftar. Bek Barcelona tersebut juga meraih penghargaan Golden Boy 2026.

Sementara itu, lini tengah dihuni Rodri, Vitinha, dan Jude Bellingham.

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Rodri terpilih setelah berperan penting saat timnas Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia 2026.

Bellingham juga tampil menonjol di turnamen tersebut, sedangkan Vitinha turut berperan membawa Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions dalam dua musim terakhir.

Untuk lini depan, daftar FIFPRO diisi Lamine Yamal, Erling Haaland, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi.

Keberhasilan Messi masuk ke dalam FIFPRO World 11 edisi 2026 didukung performa impresifnya, termasuk membawa timnas Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 serta tampil gemilang bersama klubnya, Inter Miami.

Sedangkan keberhasilan Yamal menembus skuad terbaik tersebut tidak lepas dari performa luar biasanya, terutama setelah berhasil mengantarkan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026.

Berdasar situs FIFPRO, Kylian Mbappe sendiri terpilih masuk dalam daftar tersebut edisi 2026 setelah mengantongi jumlah suara terbanyak di antara seluruh pemain lainnya yaitu 9.105 suara.

Susunan FIFPRO Men’s World XI 2026: Penjaga gawang: David Raya (Arsenal/Spanyol).

Lini pertahanan: Pau Cubarsi (Barcelona/Spanyol), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Maroko), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal).

Lini tengah: Jude Bellingham (Real Madrid/Inggris), Rodri (Manchester City/Barcelona/Spanyol), Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal).