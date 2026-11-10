Sassuolo Pecat Alberto Aquilani setelah Lima Kekalahan Beruntun

JawaPos.com - Sassuolo resmi memecat Alberto Aquilani sebagai pelatih kepala setelah tim menelan lima kekalahan beruntun di Liga Italia 2026/2027.

"US Sassuolo Calcio mengumumkan telah berpisah dengan pelatih Alberto Aquilani dan para stafnya. Klub berterima kasih atas komitmen dan keseriusan yang ditunjukkannya saat memimpin Neroverdi," demikian pernyataan klub melalui situs resmi seperti dilansir dari Antara pada Senin (9/11).

Keputusan pemecatan Aquilani sebenarnya sudah diperkirakan setelah klub yang diperkuat kapten Timnas Indonesia Jay Idzes tersebut kalah telak 0-3 dari AS Roma.

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Hasil tersebut membuat catatan kepelatihannya musim ini semakin buruk dengan torehan empat kemenangan, dua hasil imbang, dan tujuh kekalahan di seluruh kompetisi, termasuk Liga Italia dan Coppa Italia.

Menangani Sassuolo menjadi pengalaman pertama Aquilani sebagai pelatih di kasta tertinggi sepak bola Italia.

Sebelumnya, mantan gelandang AS Roma dan Liverpool itu pernah melatih Pisa dan Catanzaro di Serie B serta menangani akademi muda Fiorentina.

Aquilani ditunjuk pada musim panas lalu untuk menggantikan Fabio Grosso.

Dia bahkan mendapatkan kontrak hingga Juni 2028 dan sempat mengawali kiprahnya dengan hasil positif.

Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Sassuolo mengalahkan Juventus dengan skor 3-2 pada 13 September.

Setelah itu, Sassuolo hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan AC Milan sebelum mengalami penurunan performa dan menelan enam kekalahan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya.

Usai pemecatan Aquilani, Roberto D'Aversa dikabarkan telah setuju untuk mengambil alih kursi kepelatihan Sassuolo.

Sassuolo kini membutuhkan sosok pelatih baru untuk segera memperbaiki performa tim dan menjauh dari ancaman degradasi di Serie A.