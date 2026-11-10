Prediksi Skor Vietnam vs Chinese Taipei: The Golden Star Warriors Terlalu Digdaya Lawan Tim Tamu

JawaPos.com - Timnas Vietnam berpeluang kembali ke jalur kemenangan ketika menjamu Chinese Taipei dalam pertandingan persahabatan internasional pada Rabu (11/11) pukul 19.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Golden Star Warriors lebih diunggulkan berkat kualitas skuad dan perbedaan peringkat FIFA.

Pertandingan Vietnam vs Chinese Taipei menjadi kesempatan penting bagi pasukan Kim Sang-sik untuk memulihkan kepercayaan diri setelah gagal mempertahankan gelar ASEAN Cup.

Sebaliknya, Chinese Taipei datang dengan catatan delapan kekalahan beruntun yang membuat peluang mereka mencuri kemenangan terlihat semakin kecil.

Vietnam Ingin Bangkit setelah Gagal Mempertahankan Gelar ASEAN Cup Timnas Vietnam memasuki pertandingan persahabatan ini dengan motivasi besar untuk mengakhiri periode mengecewakan setelah tersingkir dari persaingan gelar ASEAN Cup.

Tim berjuluk The Golden Star Warriors sebelumnya merupakan juara bertahan dua edisi beruntun, tetapi gagal melanjutkan dominasinya dalam turnamen terakhir.

Kegagalan tersebut terasa menyakitkan mengingat Vietnam sempat membangun konsistensi luar biasa sepanjang dua tahun terakhir.

Anak asuh Kim Sang-sik bahkan pernah mencatatkan 33 pertandingan tanpa kekalahan sejak September 2024 sebelum akhirnya mengalami penurunan performa.

Secara keseluruhan, Vietnam mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam enam pertandingan terakhir.

Catatan tersebut masih jauh lebih menjanjikan dibandingkan performa Chinese Taipei yang terus kesulitan menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi.

Chinese Taipei Terpuruk, Delapan Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman

Chinese Taipei menghadapi tantangan berat ketika bertandang ke markas Vietnam setelah mengalami delapan kekalahan berturut-turut sejak 2024.

Tim asuhan Matt Ross belum menemukan formula tepat untuk menghentikan keterpurukan, terutama ketika menghadapi negara-negara dengan kekuatan sepak bola lebih mapan.

Dalam lima pertandingan sejak September 2025, Chinese Taipei bahkan sudah kebobolan 20 gol dari berbagai lawan.

Indonesia, Thailand, dan Turkmenistan termasuk tim yang berhasil mengeksploitasi kelemahan organisasi pertahanan mereka sepanjang periode tersebut.

Rata-rata empat gol kebobolan per pertandingan menjadi gambaran besarnya persoalan yang harus diperbaiki Matt Ross.

Menghadapi Vietnam yang memiliki kualitas individu lebih baik, Chinese Taipei membutuhkan disiplin tinggi untuk menghindari kekalahan dengan margin besar.

Perbedaan peringkat FIFA semakin mempertegas kesenjangan kekuatan kedua negara menjelang pertandingan persahabatan tersebut.

Vietnam menempati posisi ke-99 dunia, sedangkan Chinese Taipei berada jauh di bawahnya pada peringkat ke-176.

Meski demikian, Chinese Taipei mempunyai catatan menarik dalam sejarah pertemuan melawan Vietnam.

Mereka selalu berhasil mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir kedua negara, termasuk ketika bermain imbang 1-1 pada Maret 2017.

Rotasi Besar Vietnam, Kim Sang-sik Andalkan Kombinasi Pemain Berpengalaman Vietnam diperkirakan melakukan perubahan besar pada susunan pemain ketika menghadapi Chinese Taipei karena banyak anggota skuad sebelumnya tidak dipanggil.

Dari sebelas pemain yang tampil sebagai starter dalam pertandingan terakhir, hanya penjaga gawang Patrik Le Giang yang kembali masuk skuad.

Pelatih asal Korea Selatan itu berpeluang memadukan pemain berpengalaman dengan sejumlah wajah baru yang ingin membuktikan kemampuan.

Sebanyak 11 pemain dalam skuad Vietnam bahkan belum pernah mencatatkan penampilan bersama tim nasional senior.

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Di lini pertahanan, Nguyen Thanh Chung berpeluang menjadi salah satu pemain senior yang dipercaya tampil sejak menit pertama.

Bek tersebut sudah mengoleksi 44 penampilan internasional sehingga pengalamannya dibutuhkan untuk menjaga organisasi permainan.

Sementara itu, Nguyen Dinh Bac menjadi salah satu nama yang patut mendapatkan perhatian khusus dari pertahanan Chinese Taipei.

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Pemain tersebut telah menghasilkan 10 gol dari 26 pertandingan internasional dan berpotensi menjadi ancaman utama bagi tim tamu.

Berbeda dengan Vietnam, Chinese Taipei membawa seluruh pemain yang menjadi starter dalam pertandingan terakhir menghadapi Sri Lanka.

Keputusan Matt Ross mempertahankan kerangka skuad tersebut diharapkan membantu timnya membangun koordinasi lebih baik.

Kapten Chen Po-liang berpeluang mencatatkan penampilan internasional ke-99 apabila kembali dipercaya tampil sejak awal pertandingan.

Sementara itu, Ange Kouame yang telah mencetak enam gol dari 17 penampilan diperkirakan mengisi posisi gelandang serang.

Prediksi Skor Vietnam vs Chinese Taipei: Tuan Rumah Unggul Kualitas Vietnam mempunyai peluang lebih besar memenangkan pertandingan berkat kualitas individu, keuntungan bermain di kandang, dan performa lawan yang sedang menurun.

Namun, perubahan besar dalam komposisi pemain berpotensi membuat koordinasi The Golden Star Warriors belum sepenuhnya berjalan optimal.

Chinese Taipei kemungkinan mencoba bermain lebih rapat sambil memanfaatkan kesempatan melakukan serangan balik untuk mencuri gol.

Catatan selalu mencetak gol dalam tiga pertemuan terakhir memberikan sedikit harapan bagi tim tamu untuk kembali merepotkan pertahanan Vietnam.

Meski berpotensi berlangsung kompetitif, Vietnam diperkirakan tetap mampu mengendalikan pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang berbahaya.

Dengan mempertimbangkan kekuatan kedua tim serta kondisi terkini, prediksi skor Vietnam vs Chinese Taipei adalah untuk kemenangan The Golden Star Warriors.

Prediksi susunan pemain Vietnam (4-3-3): Le Giang; T Nguyen, Phan, N Nguyen, Pham; Khuat, Vo, Le; D Nguyen, T Nguyen, V Nguyen.

Prediksi susunan pemain Chinese Taipei (4-2-3-1): C Huang; Kuo, Hsu, Baudelet, Tiao; Wu, Chen; Yu, Kouame, Estevez; W Huang.