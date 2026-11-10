Prediksi Skor Vietnam vs Chinese Taipei: The Golden Star Warriors Terlalu Digdaya Lawan Tim Tamu

JawaPos.com - Timnas Vietnam berpeluang kembali ke jalur kemenangan ketika menjamu Chinese Taipei dalam pertandingan persahabatan internasional pada Rabu (11/11) pukul 19.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Golden Star Warriors lebih diunggulkan berkat kualitas skuad dan perbedaan peringkat FIFA.

Pertandingan Vietnam vs Chinese Taipei menjadi kesempatan penting bagi pasukan Kim Sang-sik untuk memulihkan kepercayaan diri setelah gagal mempertahankan gelar ASEAN Cup.

Sebaliknya, Chinese Taipei datang dengan catatan delapan kekalahan beruntun yang membuat peluang mereka mencuri kemenangan terlihat semakin kecil.

Vietnam Ingin Bangkit setelah Gagal Mempertahankan Gelar ASEAN Cup Timnas Vietnam memasuki pertandingan persahabatan ini dengan motivasi besar untuk mengakhiri periode mengecewakan setelah tersingkir dari persaingan gelar ASEAN Cup.

Tim berjuluk The Golden Star Warriors sebelumnya merupakan juara bertahan dua edisi beruntun, tetapi gagal melanjutkan dominasinya dalam turnamen terakhir.

Kegagalan tersebut terasa menyakitkan mengingat Vietnam sempat membangun konsistensi luar biasa sepanjang dua tahun terakhir.

Anak asuh Kim Sang-sik bahkan pernah mencatatkan 33 pertandingan tanpa kekalahan sejak September 2024 sebelum akhirnya mengalami penurunan performa.