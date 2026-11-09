Patrick Dorgu Alihkan Fokus Lawan Liverpool Usai Manchester United Imbang Lawan Aston Villa

JawaPos.com - Patrick Dorgu alihkan fokus lawan Liverpool setelah Manchester United ditahan imbang Aston Villa di pekan ke-10 Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 4-4 tersebut dimainkan di Old Trafford, Minggu (8/11/2026).

Kebobolan dua gol cepat di babak pertama dan kedua membuat Manchester United kesulitan. Patrick Dorgu sebenarnya senang timnya bisa bangkit, tapi dia tidak ingin timnya selalu harus mengejar keunggulan.

"Ya, itu adalah pertandingan yang sangat menarik, pertandingan yang sangat sengit. Kami sama sekali tidak mempermudah keadaan bagi diri sendiri dengan kebobolan begitu cepat di kedua babak. Jelas hebat rasanya bisa bangkit, tapi kita tidak perlu selalu harus bangkit dan kita perlu mencoba mencetak gol pertama dan mendapatkan momentum dari sana," kata Patrick Dorgu yang dikutip dari akun YouTube Manchester United, Senin (9/11/2026).

Bek 22 tahun tersebut kembali bermain setelah absen karena cedera hamstring. Dorgu merasa puas dengan performanya yang juga ditandai satu gol dan satu assist meski Manchester United gagal menang.

"Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan bisa kembali membantu tim. Saya sangat senang dengan performa saya sendiri. Tetapi jelas kita adalah tim dan kita perlu memenangkan pertandingan," ujar Dorgu.

Mengenai golnya di menit ke-90+6, Dorgu mengaku hanya fokus ke arah bola. Dia juga tidak peduli dengan pergerakan Zion Suzuki.

"Sejujurnya, saya hanya melihat ke arah bola. Saya melihat kiper mencoba menjangkaunya, tetapi saya hanya fokus pada bola dan untungnya bola jatuh tepat ke arah saya dan langsung menyundulnya masuk," jelas pemain timnas Denmark tersebut.

Setelah jeda internasional, Manchester United akan menghadapi laga berat melawan Liverpool pada 22 November. Dorgu juga mengalihkan fokus untuk laga tersebut dan berharap bisa menang.