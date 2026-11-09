Kekalahan Menyakitkan, Mike Penders: Chelsea Harus Tetap Bersatu!

JawaPos.com - Mike Penders mengungkapkan kekecewaannya setelah Chelsea mengalami kekalahan melawan Sunderland di pekan ke-10 Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor tipis 0-1 tersebut dimainkan di Stadium of Light, Minggu (8/11/2026).

Bermain melawan Sunderland di kandangnya, sudah diprediksi menjadi laga yang sulit bagi Mike Penders. Dia mengatakan bahwa tim tuan rumah bermain lebih agresif.

"Sangat kecewa dengan hasilnya. Anda tahu ketika datang ke stadion mereka, ini akan menjadi pertandingan yang sulit, dan mereka berjuang sangat keras," kata Mike Penders yang dikutip laman resmi Chelsea, Senin (9/11/2026).

"Pada satu titik, permainan berlangsung sangat cepat dari sisi ke sisi. Terkadang kami mengendalikan permainan dan, tentu saja, pada momen-momen tertentu ketika Anda maju lebih tinggi ke lapangan, mereka akan sangat agresif dan cara bermain mereka sangat sulit," lanjut kiper timnas Belgia tersebut.

Setelah Sunderland unggul di babak pertama lewat gol penalti Enzo Le Fee menit ke-36, mereka langsung bermain lebih bertahan di babak kedua. Hal itu membuat Chelsea punya kesempatan untuk lebih banyak menyerang, namun gagal dimanfaatkan dengan baik.

"Di babak kedua mereka bermain bertahan dan semua pemain berada di belakang bola, jadi kami memiliki sedikit lebih banyak kendali dan kami harus menekan. Kami memiliki beberapa peluang, tetapi sulit untuk menemukan ruang yang tepat melawan 11 pemain yang bertahan di belakang bola. Kami terus menekan, terutama dalam 15 menit terakhir, kami terus mengirimkan umpan-umpan pendek ke arah mereka, tetapi itu tidak cukup," ujar Mike Panders.

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Meski kalah, Panders melihat permainan Chelsea semakin membaik. Setelah kekalahan dari Sunderland, dia ingin para pemain tetap kompak.

"Jika Anda menonton beberapa pertandingan terakhir, kami bermain cukup baik. Struktur permainan semakin membaik dan sangat disayangkan kami kalah dalam pertandingan ini," jelas kiper berusia 21 tahun itu.