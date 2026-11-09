Dua Penyelamatan Emil Audero Tak Mampu Selamatkan Rayo Vallecano dari Kekalahan Lawan Real Sociedad

JawaPos.com-Emil Audero harus mengalami kekalahan bersama Rayo Vallecano saat melawan Real Sociedad di pekan ke-12 liga Spanyol.

Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Reale Arena, Minggu (8/11).

Kedua tim bermain sama kuat di babak pertama hingga laga berakhir imbang. Laga baru bejalan menarik, ketika memasuki babak kedua.

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Real Sociedad berhasil unggul pada menit ke-67 yang dicetak Orri Oskarsson.

Hingga laga berakhir, Rayo Vallecano tidak mampu menyamakan kedudukan dan harus menerima kekalahan.

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero kembali menjadi pilihan utama Rayo Vallecano.

Bermain selama 90 menit, dia mendapatkan rating 6,4 dari Fotmob.

Meski kebobolan satu gol, Emil Audero tetap tampil dengan performa terbaiknya.

Dia berhasil melakukan dua penyelamatan di menit ke-58 dan 86.

Pada menit ke-58, Emil mengagalkan sundulan Benat Turrientes dan mampu melakukan penyelamatan gawang dari kebobolan.

Di menit ke-86, dia juga mengagalkan tendangan Job Ochieng.

Dengan gol dari Real Sociedad, membuat gawang Emil Audero sudah dijebol 11 kali di Liga Spanyol.

Kiper 29 tahun itu juga baru melakukan satu clean sheet.

Rayo Vallecano kini bertengger di posisi ke-14 klasemen sementara Liga Spanyol.