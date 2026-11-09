Christian Pulisic Ingin Terus Cetak Gol Setelah AC Milan Kalahkan Genoa

Christian Pulisic di laga kemenangan AC Milan melawan Genoa. (Christian Pulisic)
JawaPos.com - Christian Pulisic ingin terus mencetak gol setelah AC Milan mengalahkan Genoa di pekan ke-11 Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Luigi Ferraris, Minggu (8/11/2026).
AC Milan langsung tancap gas dengan berhasil unggul lewat gol yang dicetak Alphadjo Cisse menit ke-13. Hanya berselang enam menit, mereka menggandakan keunggulan melalui gol dari Christian Pulisic.
Genoa baru mampu memperkecil kedudukan menjelang laga berakhir. Mikael Ellertsson mencetak gol pada menit ke-88.
Christian Pulisic senang AC Milan langsung tampil ganas di awal pertandingan. Menurutnya, mencetak dua gol cepat di kandang Genoa bukanlah tugas yang mudah.
"Kami menunjukkan reaksi sejak menit pertama. Kami memulai dengan kuat, kami mencetak dua gol. Tidak mudah bermain di sini, ini tiga poin penting," kata Christian Pulisic kepada DAZN yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Senin (9/11/2026).
Bagi Pulisic, ini menjadi gol kedua secara beruntun sejak menjebol gawang Inter Milan. Gelandang timnas Amerika Serikat tersebut memiliki harapan untuk terus mencetak gol.
"Saya ingin mencetak lebih banyak gol lagi. Saya ingin terus seperti ini," pungkas Pulisic.
Hingga pekan ke-11, Pulisic sudah mencetak empat gol di Liga Italia. Musim lalu, dia juga mencetak jumlah gol yang sama di pekan ke-11.
Kemenangan melawan Genoa, membuat AC Milan bertengger di posisi keempat klasemen sementara Liga Italia. Rossoneri hanya terpaut lima poin dari Lazio di puncak klasemen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022