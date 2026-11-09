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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Senin, 9 November 2026 | 23.29 WIB

Christian Pulisic Ingin Terus Cetak Gol Setelah AC Milan Kalahkan Genoa

Christian Pulisic di laga kemenangan AC Milan melawan Genoa. (Christian Pulisic) - Image

Christian Pulisic di laga kemenangan AC Milan melawan Genoa. (Christian Pulisic)

JawaPos.com - Christian Pulisic ingin terus mencetak gol setelah AC Milan mengalahkan Genoa di pekan ke-11 Liga Italia. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Luigi Ferraris, Minggu (8/11/2026). 

AC Milan langsung tancap gas dengan berhasil unggul lewat gol yang dicetak Alphadjo Cisse menit ke-13. Hanya berselang enam menit, mereka menggandakan keunggulan melalui gol dari Christian Pulisic.

Genoa baru mampu memperkecil kedudukan menjelang laga berakhir. Mikael Ellertsson mencetak gol pada menit ke-88.

Christian Pulisic senang AC Milan langsung tampil ganas di awal pertandingan. Menurutnya, mencetak dua gol cepat di kandang Genoa bukanlah tugas yang mudah.

"Kami menunjukkan reaksi sejak menit pertama. Kami memulai dengan kuat, kami mencetak dua gol. Tidak mudah bermain di sini, ini tiga poin penting," kata Christian Pulisic kepada DAZN yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Senin (9/11/2026).

Bagi Pulisic, ini menjadi gol kedua secara beruntun sejak menjebol gawang Inter Milan. Gelandang timnas Amerika Serikat tersebut memiliki harapan untuk terus mencetak gol. 

"Saya ingin mencetak lebih banyak gol lagi. Saya ingin terus seperti ini," pungkas Pulisic. 

Hingga pekan ke-11, Pulisic sudah mencetak empat gol di Liga Italia. Musim lalu, dia juga mencetak jumlah gol yang sama di  pekan ke-11.

Kemenangan melawan Genoa, membuat AC Milan bertengger di posisi keempat klasemen sementara Liga Italia. Rossoneri hanya terpaut lima poin dari Lazio di puncak klasemen.

Editor: Edi Yulianto
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