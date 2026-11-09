Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 9 November 2026 | 20.41 WIB

Prediksi Skor Kristiansund vs Vålerenga: Misi Tuan Rumah Hentikan Tren Negatif

Vålerenga mengincar kemenangan atas Kristiansund dengan modal performa apik dan rekor pertemuan positif. (Dok. Instagram/@valerengaoslo) - Image

Vålerenga mengincar kemenangan atas Kristiansund dengan modal performa apik dan rekor pertemuan positif. (Dok. Instagram/@valerengaoslo)

JawaPos.com - Pertandingan menarik akan tersaji dalam lanjutan Liga Norwegia Eliteserien 2026 saat Kristiansund menjamu Vålerenga di Nordmøre Stadion, Selasa (10/11/2026) pukul 01.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan dari pertandingan sebelumnya. Namun, Vålerenga dinilai memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin.

Kristiansund Masih Bermasalah di Lini Belakang

Kristiansund berhasil mengalahkan Sarpsborg 08 dengan skor 4-2 dalam pertandingan terakhirnya. Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tuan rumah setelah melalui sejumlah pertandingan dengan hasil kurang konsisten.

Namun, kemenangan itu belum sepenuhnya menutupi persoalan di sektor pertahanan. Kristiansund masih kesulitan menjaga keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi tekanan dan serangan cepat lawan.

Saat menghadapi Sarpsborg 08, Kristiansund hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 29 persen. Meski demikian, mereka mampu memaksimalkan peluang dengan menghasilkan 10 tembakan, enam di antaranya tepat sasaran.

Marius Elvius langsung membawa Kristiansund unggul ketika pertandingan baru berjalan tiga menit. Zymer Bytyqi kemudian menggandakan keunggulan tiga menit berselang, sebelum Gustav Christensen mencetak gol ketiga pada menit ke-31.

Sarpsborg 08 sempat memberikan perlawanan melalui Victor Halvorsen dan Sonder Sørli. Namun, Haakon Haugen memastikan kemenangan Kristiansund lewat gol pada menit ke-96.

Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Kristiansund memiliki potensi dalam urusan mencetak gol. Mereka bahkan selalu berhasil membobol gawang lawan dalam enam pertandingan terakhir dengan koleksi 10 gol.

Sayangnya, catatan pertahanan mereka masih menjadi perhatian. Dalam periode yang sama, Kristiansund sudah kebobolan 22 gol. Statistik tersebut memperlihatkan bahwa lini belakang tuan rumah masih cukup mudah ditembus.

Catatan kandang Kristiansund juga belum terlalu meyakinkan. Mereka gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan kandang terakhir di kompetisi liga. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah sebelum menghadapi Vålerenga.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor CE Sabadell vs Real Sociedad B: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor CE Sabadell vs Real Sociedad B: Tuan Rumah Berpeluang Menang

Senin, 9 November 2026 | 20.28 WIB

Calvin Verdonk Bantu Lille Kalahkan Rennes, Les Dogues Terus Tempel PSG - Image
Sepak Bola Dunia

Calvin Verdonk Bantu Lille Kalahkan Rennes, Les Dogues Terus Tempel PSG

Senin, 9 November 2026 | 20.19 WIB

Prediksi Las Palmas vs Eldense: Tuan Rumah Incar Kemenangan Ketiga, Tim Tamu Siap Mengadang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Las Palmas vs Eldense: Tuan Rumah Incar Kemenangan Ketiga, Tim Tamu Siap Mengadang

Senin, 9 November 2026 | 20.11 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore