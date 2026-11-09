Prediksi Skor Kristiansund vs Vålerenga: Misi Tuan Rumah Hentikan Tren Negatif

JawaPos.com - Pertandingan menarik akan tersaji dalam lanjutan Liga Norwegia Eliteserien 2026 saat Kristiansund menjamu Vålerenga di Nordmøre Stadion, Selasa (10/11/2026) pukul 01.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan dari pertandingan sebelumnya. Namun, Vålerenga dinilai memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin.

Kristiansund Masih Bermasalah di Lini Belakang Kristiansund berhasil mengalahkan Sarpsborg 08 dengan skor 4-2 dalam pertandingan terakhirnya. Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tuan rumah setelah melalui sejumlah pertandingan dengan hasil kurang konsisten.

Namun, kemenangan itu belum sepenuhnya menutupi persoalan di sektor pertahanan. Kristiansund masih kesulitan menjaga keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi tekanan dan serangan cepat lawan.

Saat menghadapi Sarpsborg 08, Kristiansund hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 29 persen. Meski demikian, mereka mampu memaksimalkan peluang dengan menghasilkan 10 tembakan, enam di antaranya tepat sasaran.

Marius Elvius langsung membawa Kristiansund unggul ketika pertandingan baru berjalan tiga menit. Zymer Bytyqi kemudian menggandakan keunggulan tiga menit berselang, sebelum Gustav Christensen mencetak gol ketiga pada menit ke-31.

Sarpsborg 08 sempat memberikan perlawanan melalui Victor Halvorsen dan Sonder Sørli. Namun, Haakon Haugen memastikan kemenangan Kristiansund lewat gol pada menit ke-96.

Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Kristiansund memiliki potensi dalam urusan mencetak gol. Mereka bahkan selalu berhasil membobol gawang lawan dalam enam pertandingan terakhir dengan koleksi 10 gol.

Sayangnya, catatan pertahanan mereka masih menjadi perhatian. Dalam periode yang sama, Kristiansund sudah kebobolan 22 gol. Statistik tersebut memperlihatkan bahwa lini belakang tuan rumah masih cukup mudah ditembus.