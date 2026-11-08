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Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 06.31 WIB

Napoli Putus Rentetan Kemenangan Lazio di Liga Italia

Napoli bermain imbang 1-1 lawan Lazio pada laga lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli, Minggu (8/11). (Napoli) - Image

Napoli bermain imbang 1-1 lawan Lazio pada laga lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli, Minggu (8/11). (Napoli)

JawaPos.com - Napoli memutus lima kemenangan beruntun Lazio dengan hasil imbang 1-1 pada laga lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli, Minggu (8/11).

Dikutip dari laman Liga Italia seperti dilansir dari Antara, Lazio lebih dahulu unggul melalui Davide Frattesi (28') pada babak pertama. Napoli menyamakan kedudukan tiga menit setelah turun minum lewat gol bunuh diri Alfonso Pedraza (48').

Hasil imbang itu belum menggeser Lazio dari puncak klasemen sementara Liga Italia musim ini dengan koleksi 29 poin. Napoli masih tertahan di peringkat ke-10.

Lazio tampil agresif sejak awal pertandingan.

Davide Frattesi langsung memberikan ancaman ke lini pertahanan Napoli yang dikawal Sam Beukema, Amir Rrahmani, dan Rafa Marin pada menit ketiga.

Tekanan tim tamu berlanjut melalui peluang Gustav Isaksen.

Namun, tembakannya masih mampu dihalau kiper Napoli, Vanja Milinkovic-Savic.

Lazio kembali mendapatkan peluang pada menit ke-17 melalui situasi tendangan sudut.

Josip Sutalo menyambut bola dengan tandukan, tetapi Milinkovic-Savic sigap menggagalkan upaya tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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