Prediksi Skor Villarreal vs Getafe: Saatnya Yellow Subrimane ke Jalur Kemenangan

JawaPos.com - Villarreal akan berusaha mengakhiri tren negatif saat menjamu Getafe pada pekan ke-12 La Liga Spanyol 2026/2027.

Pertandingan di Estadio de la Ceramica, Senin (9/11) pukul 00.30 WIB, menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Dari 11 pertandingan yang sudah dimainkan, Villarreal baru mengumpulkan tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan. Mereka mengoleksi 12 poin dan menempati peringkat kesembilan.

Di sisi lain, Getafe datang dengan keinginan melanjutkan hasil positif di kompetisi domestik.

Saat ini, Getafe mengumpulkan 12 poin dari 11 pertandingan dan berada di peringkat ke-13.

Mereka memiliki jumlah poin yang sama dengan Villarreal, sehingga tambahan tiga angka akan sangat berarti untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Secara keseluruhan Villarreal masih lebih unggul dalam catatan pertemuan.

Dari 49 pertandingan sebelumnya, Kapal Selam Kuning berhasil mengamankan 27 kemenangan, sedangkan Getafe hanya meraih 10 kemenangan.