Prediksi Skor Monza vs Atalanta di Serie A: Tuan Rumah Punya Masalah Pertahanan Rapuh

Atalanta berpeluang bawa pulang tiga poin saat bertandang ke Monza di Serie A Liga Italia. (Instagram/@atalantabc)
JawaPos.com - Atalanta berpeluang membawa pulang tiga poin saat bertandang ke markas Monza dalam lanjutan Liga Italia Serie A 2026/2027.
Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadio Brianteo, Minggu (8/11) pukul 21.00 WIB.
Melihat catatan pertemuan kedua tim, Atalanta lebih layak diunggulkan untuk memenangi pertandingan ini.
La Dea memiliki rekor yang cukup dominan atas Monza dalam beberapa pertemuan terakhir.
Namun, kondisi pertahanan Atalanta yang belum konsisten membuat tuan rumah tetap memiliki peluang untuk memberikan kejutan.
Monza memang belum menunjukkan performa yang sepenuhnya meyakinkan sepanjang kompetisi musim ini.
Meski demikian, mereka memiliki modal dari produktivitas lini serang yang cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir.
Monza tercatat selalu mencetak gol dalam enam pertandingan terakhir dengan total 11 gol.
Sayangnya, produktivitas di lini depan belum diikuti dengan pertahanan solid. Dalam enam pertandingan tersebut, Monza sudah kebobolan 13 gol.
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