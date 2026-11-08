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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 9 November 2026 | 02.46 WIB

Prediksi Skor Sunderland vs Chelsea: The Blues Berpeluang Lanjutkan Tren Kemenangan

Sunderland akan menghadapi Chelsea pada pekan ke-10 Premier League 2026/2027 di Stadium of Light, Minggu (8/11).&nbsp;(Sunderland) - Image

Sunderland akan menghadapi Chelsea pada pekan ke-10 Premier League 2026/2027 di Stadium of Light, Minggu (8/11).&nbsp;(Sunderland)

JawaPos.com - Chelsea akan berusaha menjaga momentum positif saat bertandang ke markas Sunderland pada pekan ke-10 Premier League 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadium of Light, Minggu (8/11) pukul 21.00 WIB.

Tambahan tiga poin membawa Chelsea naik ke peringkat keempat dengan keunggulan satu angka atas Liverpool.

Karena itu, kemenangan di kandang Sunderland akan menjadi kesempatan penting bagi Chelsea untuk terus mendekati persaingan papan atas.

Selain hasil pertandingan, Chelsea juga mulai memperlihatkan perkembangan dalam organisasi permainan, khususnya di lini pertahanan. 

Sunderland justru datang dengan kondisi yang kurang meyakinkan. Mereka sudah melewati tujuh pertandingan tanpa kemenangan. 

Xabi Alonso kemungkinan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1.

Penders diprediksi mengisi posisi penjaga gawang, dengan Acheampong, Fofana, Colwill, dan Palestra sebagai barisan pertahanan.

Di lini tengah, Henderson dan Lavia berpeluang menjadi duet gelandang bertahan. Sementara itu, Estevao, Cole Palmer, dan Morgan Rogers diprediksi mendukung Pedro Neto yang menempati posisi terdepan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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