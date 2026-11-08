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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 8 November 2026 | 21.45 WIB

Prediksi Skor Villarreal vs Getafe: El Submarino Amarillo Siap Bangkit dari 2 Kekalahan Beruntun

Villarreal berambisi bangkit dari dua kekalahan beruntun saat menjamu Getafe dalam lanjutan La Liga Spanyol 2026/2027, Senin (9/11/2026). (Villarreal) - Image

Villarreal berambisi bangkit dari dua kekalahan beruntun saat menjamu Getafe dalam lanjutan La Liga Spanyol 2026/2027, Senin (9/11/2026). (Villarreal)

JawaPos.com — Villarreal bertekad mengakhiri rentetan dua kekalahan beruntun ketika menjamu Getafe dalam lanjutan La Liga Spanyol, Senin (9/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, El Submarino Amarillo memburu tiga poin penting untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus memulihkan kepercayaan diri setelah dihajar Paris Saint-Germain dengan skor telak 0-6.

Pertandingan Villarreal vs Getafe diprediksi berlangsung sengit karena kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi 12 poin dari 11 pertandingan.

Meski memiliki catatan identik, Villarreal berada di peringkat kesembilan, sedangkan Getafe menempati posisi ke-13 klasemen sementara La Liga.

Mengapa Villarreal Harus Segera Bangkit dari Dua Kekalahan Beruntun?

Villarreal menghadapi tekanan besar setelah menelan dua kekalahan beruntun dalam kompetisi berbeda, termasuk hasil memalukan di Liga Champions.

Pasukan Inigo Perez sebelumnya menyerah 0-1 kepada Espanyol di kandang sendiri sebelum dibantai Paris Saint-Germain dengan enam gol tanpa balas.

Kekalahan tersebut menjadi pukulan telak bagi Villarreal yang sebenarnya memiliki ambisi besar mempertahankan reputasi sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Spanyol.

Apalagi, mereka berhasil menyelesaikan kompetisi La Liga musim lalu di peringkat ketiga dan mendapatkan kesempatan tampil di Liga Champions.

Namun, performa Villarreal sepanjang musim 2026/2027 belum memperlihatkan konsistensi seperti yang diharapkan para pendukungnya.

Editor: Edi Yulianto
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