Prediksi Skor Lens vs Marseille: Les Phoceens Libas Tuan Rumah, Kekalahan Memalukan Jadi Titik Lemah

Marseille berpeluang meraih kemenangan atas Lens di Stade Bollaert-Delelis pada lanjutan Ligue 1 2026/2027, Senin (9/11/2026). (Marseille)
JawaPos.com — Marseille berpeluang membawa pulang tiga poin saat menghadapi Lens pada pekan kesepuluh Ligue 1 Prancis 2026/2027 di Stade Bollaert-Delelis, Senin (9/11/2026) pukul 02.45 WIB.
Les Phocéens datang dengan performa menjanjikan, sementara tuan rumah harus memulihkan mental setelah dipermalukan Como dengan skor telak 1-9 di Liga Champions.
Pertandingan Lens vs Marseille menjadi ujian berat bagi pasukan Yannick Cahuzac yang sedang berusaha bangkit dari dua kekalahan beruntun di berbagai kompetisi.
Sebaliknya, tim asuhan Bruno Genesio memiliki kesempatan memperpanjang tren kemenangan sekaligus mendekati persaingan papan atas klasemen Ligue 1.
Lens menghadapi Marseille dengan kondisi mental yang dipertanyakan setelah mengalami kekalahan memalukan 1-9 dari Como pada pertandingan Liga Champions, Rabu (4/11/2026).
Hasil tersebut menjadi pukulan besar bagi Les Sang et Or yang sebelumnya mulai menemukan konsistensi permainan di kompetisi domestik.
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Kekalahan itu bahkan membuat Lens menjadi tim pertama yang kebobolan sembilan gol dalam satu pertandingan Liga Champions.
Catatan tersebut memperlihatkan rapuhnya organisasi pertahanan mereka ketika menghadapi lawan dengan intensitas serangan tinggi.
Dalam tiga pertandingan terakhir Liga Champions, Lens selalu menelan kekalahan dengan agregat mencolok 1-14.
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