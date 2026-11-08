Prediksi Skor Fiorentina vs Juventus: La Vecchia Signora Menang Tipis, 3 Poin Jadi Harga Mati!

Juventus diprediksi mampu mengalahkan Fiorentina dengan skor tipis 2-1 dalam pertandingan Serie A Liga Italia 2026/2027 di Stadion Artemio Franchi, Florence. (Juventus)
JawaPos.com — Juventus membidik kemenangan tipis 2-1 atas Fiorentina dalam lanjutan Serie A Liga Italia 2026/2027 di Stadion Artemio Franchi, Florence, Senin (9/11/2026) pukul 02.45 WIB.
Duel dua rival lama ini menjadi kesempatan penting bagi La Vecchia Signora untuk memperbaiki posisi klasemen sekaligus menutup rangkaian pertandingan sebelum jeda internasional dengan hasil positif.
Juventus datang membawa modal kemenangan di kompetisi Eropa, tetapi performa mereka di Serie A masih jauh dari harapan.
Sementara itu, Fiorentina mulai menunjukkan tanda kebangkitan setelah menjalani awal musim mengecewakan dan belum sekalipun meraih kemenangan kandang.
Juventus menghadapi pertandingan melawan Fiorentina dengan kepercayaan diri meningkat setelah mengalahkan AZ Alkmaar 2-1 pada pertandingan Liga Europa, Kamis lalu.
Randal Kolo Muani dan Teun Koopmeiners menjadi pencetak gol yang memastikan kemenangan penting bagi pasukan Luciano Spalletti tersebut.
Hasil itu memperpanjang catatan positif Juventus di kompetisi UEFA dengan hanya menelan satu kekalahan dalam 11 pertandingan terakhir.
Bahkan, mereka mampu mencetak sedikitnya dua gol dalam sembilan pertandingan sepanjang periode tersebut.
Kemenangan atas AZ Alkmaar sekaligus membawa Juventus menempati peringkat kelima klasemen sementara fase liga Liga Europa.
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