Prediksi Skor Heerenveen vs Feyenoord: De Club van het Volk Menang Tipis di Abe Lenstra

JawaPos.com — Feyenoord diprediksi menang tipis 2-1 atas Heerenveen dalam pertandingan Eredivisie 2026/2027 di Stadion Abe Lenstra, Minggu (8/11/2026) pukul 18.15 WIB.

Duel ini menjadi ujian penting bagi tim asuhan Giovanni van Bronckhorst untuk mempertahankan posisi puncak klasemen sekaligus mengakhiri empat pertandingan beruntun tanpa kemenangan di semua kompetisi.

Feyenoord datang dengan kondisi kurang ideal setelah mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir.

Sebaliknya, Heerenveen justru sedang menikmati momentum positif berkat empat kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Meski terpaut tujuh poin dan enam posisi di klasemen Eredivisie, kedua tim memiliki peluang untuk mengamankan hasil positif.

Feyenoord mengandalkan kualitas serangan, sedangkan Heerenveen berusaha memaksimalkan pertahanan solid dan keuntungan bermain di kandang.

Mengapa Feyenoord Wajib Menang atas Heerenveen? Feyenoord membutuhkan kemenangan untuk menjaga posisi teratas klasemen Eredivisie setelah gagal meraih hasil maksimal dalam empat pertandingan terakhir.

Situasi tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat persaingan papan atas semakin ketat menjelang jeda internasional November.