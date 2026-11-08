Leeds Menang 1-0, Tottenham Hotspur Akhiri Tren Positif di Premier League

JawaPos.com - Leeds United berhasil mengakhiri tren tanpa kemenangan setelah menundukkan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0 dalam pekan kesepuluh Premier League. Pertandingan yang berlangsung pada Sabtu (7/11) di Elland Road itu sekaligus mengakhiri catatan tiga kemenangan beruntun Tottenham Hotspur di Premier League.

Pada babak pertama, pertandingan berlangsung sengit dan diwarnai dua insiden VAR kontroversial. Pertama, Leeds sempat meminta hadiah penalti setelah bola terlihat mengenai bagian atas lengan Mateus Fernandes di area kotak terlarang. Namun, wasit tetap melanjutkan pertandingan setelah meninjau insiden itu.

Kontroversi berikutnya terjadi pada menit ke-34 ketika Jayden Bogle melakukan tekel terlambat terhadap Mathys Tel. Bek Leeds itu terlihat mengenai bagian belakang pergelangan kaki Tel dengan pul sepatunya.

Insiden itu juga sempat ditinjau VAR, tetapi Bogle tidak mendapatkan hukuman kartu merah. Sementara itu, Tel akhirnya tidak mampu melanjutkan pertandingan dan digantikan Dominic Solanke pada menit ke-43. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya sehingga skor bertahan imbang 0-0.

Memasuki babak kedua, Leeds tampil lebih agresif dan beberapa kali mengancam pertahanan Tottenham. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-79. Noah Okafor yang baru masuk tiga menit sebelumnya berhasil memanfaatkan bola hasil lemparan jauh.

Harry Wilson membantu menjaga bola tetap berada di area berbahaya sebelum Okafor menyambut bola liar. Penyerang berusia 26 tahun itu lalu melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan kiper Tottenham, Antonin Kinsky.

Gol itu membawa Leeds unggul 1-0. Tottenham berusaha meningkatkan tekanan pada menit-menit akhir, tetapi gagal mencetak gol penyeimbang hingga pertandingan berakhir. Berdasarkan statistik pertandingan, tim asuhan Daniel Farke tampak tampil lebih mengancam dibandingkan Tottenham.

Dilansir dari ESPN, Leeds mencatatkan expected goals (xG) sebesar 2,02, sedangkan Tottenham hanya menghasilkan 0,71. Dominasi Leeds semakin terlihat pada babak kedua. Leeds melepaskan tujuh tembakan sebelum Tottenham mencatatkan percobaan pertamanya setelah jeda.