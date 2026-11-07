Frenkie de Jong Akhirnya Jadi Pemain Belanda Pertama yang Mencatatkan 300 Laga Bersama Barcelona

Frenkie de Jong (Flashscore)
JawaPos.com – Frenkie de Jong mencatatkan pencapaian bersejarah bersama FC Barcelona setelah menjadi pemain asal Belanda pertama yang menembus 300 penampilan bersama klub tersebut.
Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (5/11), Rekor itu dipastikan ketika gelandang berusia 29 tahun tersebut tampil dalam pertandingan Liga Champions UEFA menghadapi Aston Villa.
Dalam pertandingan yang berlangsung di kompetisi antarklub tertinggi Eropa tersebut, Barcelona berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0. De Jong memasuki lapangan pada menit ke-70 untuk menggantikan Pedri sekaligus mencatatkan penampilan ke-300 bersama Blaugrana.
De Jong bergabung dengan Barcelona pada 2019 setelah meninggalkan Ajax Amsterdam. Namanya semakin dikenal ketika membantu Ajax mencapai semifinal Liga Champions UEFA musim 2018/19 sebelum akhirnya melanjutkan karier di kompetisi sepak bola Spanyol.
Sejak kedatangannya, pemain internasional Belanda tersebut menjadi salah satu sosok penting dalam mengatur permainan lini tengah Barcelona.
De Jong juga mulai mendapatkan kepercayaan untuk mengenakan ban kapten pada November 2023 ketika Barcelona menghadapi Rayo Vallecano.
Pencapaian 300 pertandingan tersebut sekaligus mengukuhkan posisi De Jong sebagai pemain Belanda dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah Barcelona.
Pada April musim sebelumnya, ia berhasil melewati catatan Ronald Koeman dan Philip Cocu yang sebelumnya menjadi pemegang rekor pemain Belanda di klub tersebut. De Jong memecahkan rekor milik Cocu yang telah bertahan dengan 292 penampilan bersama Barcelona.
Sepanjang 300 pertandingan, gelandang tersebut telah menyumbangkan 20 gol dan 29 assist bagi raksasa sepak bola Catalan tersebut.
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Jawa Pos
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