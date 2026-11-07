Analisis Elche vs Real Betis: Mampukah Tuan Rumah Menghentikan Ambisi Betis?

JawaPos.com - Elche akan bertemuReal Betis dalam pertandingan pekan ke-12 La Liga 2026/2027 di Stadion Martínez Valero, Minggu, 8 November 2026 pukul 20.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Elche untuk memperbaiki posisi di klasemen, sedangkan Real Betis berambisi mempertahankan persaingan di papan atas.

Berdasarkan data klasemen La Liga menjelang pertandingan, Elche menempati peringkat ke-17 dengan 10 poin dari 11 pertandingan.

Sebaliknya, Real Betis berada di posisi keempat dengan koleksi 23 poin. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa Betis mempunyai modal lebih kuat, baik dari segi konsistensi maupun hasil pertandingan sepanjang musim ini.

Elche mempunyai peluang memanfaatkan dukungan suporter sendiri. Mereka telah mencetak 14 gol, tetapi sudah kebobolan 18 kali. Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini pertahanan tuan rumah masih perlu diperbaiki.

Menghadapi Betis yang telah mengoleksi 18 gol, Elche harus menjaga kedisiplinan agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada pemain depan lawan.

Real Betis diperkirakan akan mencoba menguasai permainan dan memanfaatkan keunggulan kualitas skuad. Dengan tujuh kemenangan dari 11 pertandingan, tim tamu mempunyai alasan kuat untuk tampil percaya diri.

Meski demikian, mereka tetap harus mewaspadai tekanan Elche yang membutuhkan poin untuk menjauh dari zona degradasi.

Melihat perbedaan posisi klasemen dan produktivitas kedua tim, Real Betis lebih layak diunggulkan.