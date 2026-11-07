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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 8 November 2026 | 02.51 WIB

Prediksi Skor PSG vs Troyes di Ligue 1: Les Parisiens Sedang On Fire, Tim Tamu Hadapi Ujian Berat

PSG menjamu Troyes di Ligue 1, siap lanjutkan tren kemenangan. (Istimewa) - Image

PSG menjamu Troyes di Ligue 1, siap lanjutkan tren kemenangan. (Istimewa)

JawaPos.com -  Paris Saint-Germain (PSG) akan kembali beraksi di Ligue 1 2026/2027 dengan menjamu Troyes pada pekan ke-10.

Pertandingan yang berlangsung di Parc des Princes, Sabtu (7/11) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB, menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren kemenangan.

PSG datang dengan modal yang sangat baik setelah mencatatkan enam kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Tidak hanya itu, Les Parisiens juga sedang berada dalam tren positif dengan sepuluh kemenangan berturut-turut di seluruh kompetisi.

Meski sedang dalam kondisi bagus, PSG tetap memiliki pekerjaan rumah menjelang pertandingan melawan Troyes.

Tim asuhan Luis Enrique saat ini berada di puncak klasemen Ligue 1, sedangkan Troyes masih tertahan di peringkat ke-16 dengan koleksi delapan poin dari sembilan pertandingan.

Perbedaan posisi tersebut membuat PSG lebih diunggulkan. Namun, PSG belum bisa tampil dengan kekuatan terbaik.

Sejumlah pemain penting seperti Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Marquinhos, dan Ousmane Dembele masih harus menepi karena cedera.

Sementara itu, Troyes juga memiliki beberapa persoalan kebugaran pemain. Yacouba Kone dipastikan absen, sedangkan Anis Ouzenadji masih diragukan tampil akibat cedera lutut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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