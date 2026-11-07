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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 8 November 2026 | 02.41 WIB

Prediksi Skor Auxerre vs Paris FC: Rekor Pertemuan Berpihak ke Tuan Rumah

Paris FC akan bertandang ke markas Auxerre di Ligue 1 Prancis. (Dok. Paris FC) - Image

Paris FC akan bertandang ke markas Auxerre di Ligue 1 Prancis. (Dok. Paris FC)

JawaPos.com - Pertandingan menarik akan tersaji pada pekan lanjutan Ligue 1 2026/2027 ketika AJ Auxerre menjamu Paris FC di Stade de l'Abbé Deschamps, Minggu (8/11) pukul 01.00 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi berbeda setelah menjalani pertandingan terakhir di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Prancis tersebut.

Paris FC memiliki modal positif setelah berhasil mengalahkan AS Monaco dengan skor 3-1. Sementara itu, Auxerre justru harus menerima kekalahan telak 1-5 saat menghadapi Strasbourg.

Hasil tersebut membuat tuan rumah memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam membenahi sektor pertahanan. Auxerre perlu tampil lebih disiplin ketika menghadapi Paris FC.

Paris FC bukan tanpa masalah. Mereka tercatat kebobolan dalam lima dari enam pertandingan terakhir dengan total delapan gol.

Catatan tandang mereka juga belum terlalu meyakinkan karena belum berhasil meraih kemenangan dalam dua pertandingan tandang liga terakhir.

Jika melihat rekor pertemuan, Auxerre masih sedikit lebih unggul.

Dari enam pertemuan sejak Agustus 2021, Auxerre berhasil meraih dua kemenangan, sedangkan Paris FC hanya menang sekali. Tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.

Untuk pertandingan kali ini, Auxerre diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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