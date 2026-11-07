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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 8 November 2026 | 01.58 WIB

Prediksi Skor Excelsior vs Go Ahead Eagles di Eredivisie: Rekor Tandang Tim Tamu Jadi Ancaman

Excelsior dan Go Ahead Eagles mengincar poin dalam laga lanjutan Eredivisie di Rotterdam. (Excelsior) - Image

Excelsior dan Go Ahead Eagles mengincar poin dalam laga lanjutan Eredivisie di Rotterdam. (Excelsior)

JawaPos.com - SBV Excelsior akan menjamu Go Ahead Eagles dalam lanjutan pekan ke-12 Eredivisie Belanda 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Van Donge & De Roo, Rotterdam, Minggu (8/11).

Kedua tim datang dengan kondisi yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan.

Excelsior sedang berusaha bangkit setelah mengalami sejumlah hasil buruk, sedangkan Go Ahead Eagles memiliki lini serang yang cukup produktif meski belum konsisten ketika bermain di luar kandang.

Kondisi tim asuhan Ruben den Uil sedang jauh dari ideal karena hanya mengumpulkan satu poin dari enam pertandingan terakhir.

Dalam empat pertandingan liga terakhir, mereka sudah kebobolan 19 gol. Saat ini, Excelsior menempati peringkat ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 11 poin.

Mereka hanya berjarak dua angka dari Telstar yang berada di posisi ke-16, zona play-off degradasi.

Di kubu lawan, Go Ahead Eagles datang dengan modal posisi klasemen yang lebih baik. Tim asuhan Joseph Oosting berada di peringkat ke-10 dengan 14 poin dari 11 pertandingan.

Go Ahead Eagles juga memiliki catatan produktivitas yang lebih baik dengan koleksi 23 gol. Namun, mereka belum sepenuhnya meyakinkan ketika menjalani pertandingan tandang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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