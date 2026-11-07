Prediksi Skor Parma vs Bologna di Serie A: Derby Emilia Jadi Ujian Berat Tuan Rumah

JawaPos.com - Pertandingan Parma vs Bologna pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 akan menjadi salah satu laga menarik yang berlangsung akhir pekan ini.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Ennio Tardini, Minggu (8/11) pukul 00.00 WIB.

Derby Emilia kali ini mempertemukan Parma yang mulai menemukan kembali kepercayaan diri lawan Bologna yang sedang menikmati tren positif.

Bologna menunjukkan perkembangan cukup menjanjikan sejak ditangani Raffaele Palladino pada pertengahan September.

Dalam tiga pertandingan terakhir, Bologna berhasil mengalahkan Cagliari, AC Milan, dan Monza.

Sejak Palladino mengambil alih tim, Bologna telah mengumpulkan 13 poin dari enam pertandingan, mencetak 12 gol dan hanya sekali menelan kekalahan dalam periode tersebut.

Namun, Parma bukan lawan yang bisa dianggap enteng, terutama setelah menunjukkan perkembangan dalam dua pertandingan terakhir.

Parma juga mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan setelah Alberto Gilardino menangani tim.