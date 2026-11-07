Prediksi Susunan Pemain Nottingham Forest vs Manchester City: Laga Spesial Elliot Anderson

Gelandang Manchester City Elliot Anderson. (Dok. Elliot Anderson)
JawaPos.com - Manchester City akan bertandang ke markas Nottingham Forest pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di City Ground pada Minggu (8/11/2026) pukul 00.30 WIB.
Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, menyadari bahwa pertandingan melawan Nottingham Forest akan menjadi momen spesial bagi Elliot Anderson. Gelandang tersebut pernah memperkuat Forest selama dua musim sebelum bergabung dengan The Citizens.
Maresca memperkirakan Anderson akan mendapatkan sambutan positif dari suporter tuan rumah. Menurutnya, kontribusi sang pemain selama membela Forest membuatnya layak mendapat apresiasi.
"Ini pertandingan besar bagi Elliot, tetapi bagi kita semua, semua pertandingan itu penting. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa itu bukan hal utama, pemain adalah manusia dan yang penting adalah dia pemain yang sangat bagus, dan dia membantu kami," kata Maresca, dikutip dari laman resmi Manchester City, Sabtu (7/11/2026).
“Saya tidak tahu [bagaimana sambutannya nanti], tapi saya kira sambutannya akan baik karena apa yang dia lakukan di sana sangat penting. Saya harap dia mendapat sambutan yang baik," lanjut pelatih asal Italia tersebut.
Maresca mengaku masih mencari posisi terbaik bagi Anderson di lini tengah Manchester City. Untuk sementara, dia merasa nyaman memainkan pemain tersebut sebagai gelandang bertahan.
"Pada akhirnya, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, ini soal keseimbangan. Kami punya Elliot, Ayyoub, Enzo, Phil, Rayan, Mateo, semuanya tergantung pada strategi permainan untuk menggunakan pemain yang berbeda," ujar pelatih berusia 46 tahun itu.
“Namun saat ini Elliot bermain sebagai gelandang bertahan, tetapi di masa depan saya yakin dia bisa bermain sedikit lebih ke depan. Kami mulai bekerja sama tiga atau empat bulan lalu, dan dia bisa melakukan banyak hal. Dia tahu itu - kami sempat berbincang sebelum pertandingan Liga Champions terakhir, kami berdiskusi panjang lebar tentang pemahaman permainan dan dia perlahan-lahan semakin membaik," pungkas Maresca.
Nottingham Forest diperkirakan tidak akan banyak mengubah komposisi pemainnya. Morgan Gibbs-White hingga Liam Delap diprediksi tetap menjadi andalan di lini depan.
Manchester City juga diperkirakan mempertahankan susunan pemain yang tidak jauh berbeda. Mengutip Sports Mole, Elliot Anderson akan menjadi salah satu andalan di lini tengah, sementara Erling Haaland bertugas memimpin barisan serangan.
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