Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone di Serie A: Tim Tamu Punya Modal untuk Curi Tiga Poin

JawaPos.com - Pertandingan Cagliari vs Frosinone akan mewarnai pekan ke-11 Serie A Liga Italia 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Sardegna Arena pada Sabtu (7/11), dengan sepak mula pukul 21.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Frosinone untuk melanjutkan hasil positif sekaligus memperbaiki catatan pertemuan mereka saat menghadapi Cagliari.

Sebaliknya, tuan rumah membutuhkan kemenangan untuk menghentikan tren negatif yang sedang dialami.

Frosinone hingga menjelang pertandingan pekan ke-11, menempati peringkat keenam klasemen sementara Serie A.

Frosinone tetap harus mewaspadai tekanan dari tuan rumah. Cagliari memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, tak ingin kehilangan poin.

Baca Juga:MilkLife Superliga Junior Tanpa Tim Eropa dan Amerika

Dari catatan pertemuan kedua tim, Cagliari sebenarnya memiliki hasil yang cukup baik.

Pada 27 November 2022, pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa pertemuan Cagliari dan Frosinone kerap menghasilkan pertandingan yang kompetitif.