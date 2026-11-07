Prediksi Skor Roma vs Sassuolo di Liga Italia: Misi Jay Idzes Hentikan Tren Kekalahan

JawaPos.com - AS Roma akan menjamu Sassuolo pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpico tersebut dijadwalkan pada Minggu (8/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Roma untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mendapatkan hasil kurang memuaskan di Liga Champions. Sementara itu, Sassuolo datang dengan kondisi belum ideal setelah menelan empat kekalahan beruntun di kompetisi domestik.

Perhatian publik Indonesia juga tertuju kepada Jay Idzes. Bek Timnas Indonesia tersebut berpeluang kembali mengisi posisi starter setelah pulih dari cedera otot paha kiri yang membuatnya harus menepi sejak September 2026.

Idzes sudah kembali tampil saat Sassuolo menghadapi Fiorentina pada 2 November lalu. Dalam pertandingan tersebut, pemain berusia 26 tahun itu dipercaya bermain selama 90 menit. Sayangnya, kehadirannya belum mampu membantu Sassuolo menghindari kekalahan 2-4.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pertahanan masih menjadi pekerjaan besar bagi Sassuolo. Mereka bahkan sudah kebobolan 26 gol dalam 10 pertandingan Serie A musim ini. Catatan tersebut menjadi salah satu yang terburuk di kompetisi.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian khusus menjelang pertandingan melawan Roma. Pasalnya, tim tuan rumah memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan ancaman dari berbagai sisi serangan.

Roma sendiri juga tidak sepenuhnya berada dalam kondisi terbaik. Tim berjuluk Giallorossi tersebut baru saja mengalami kekalahan 2-3 dari Manchester United di Liga Champions. Hasil itu terasa mengecewakan karena mereka sempat unggul dua gol sebelum akhirnya kehilangan kendali permainan.

Meski demikian, Roma masih memiliki modal cukup baik untuk menghadapi Sassuolo. Bermain di Stadion Olimpico memberikan keuntungan tersendiri, terutama dengan dukungan suporter sendiri.

Selain itu, produktivitas lini depan Roma menjadi salah satu alasan mereka lebih diunggulkan. Donyell Malen diperkirakan menjadi pilihan utama untuk memimpin serangan. Pergerakannya bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Sassuolo yang sedang mengalami masalah konsistensi.