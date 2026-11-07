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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 7 November 2026 | 23.48 WIB

Prediksi Skor Nottingham vs Manchester City: Kesempatan The Citizens Kembali ke Jalur Kemenangan

Manchester City buru kemenangan saat bertandang ke markas Nottingham Forest. (Dok. Manchester City )&nbsp; - Image

Manchester City buru kemenangan saat bertandang ke markas Nottingham Forest. (Dok. Manchester City )&nbsp;

JawaPos.com - Nottingham Forest akan menghadapi Manchester City pada pekan lanjutan Premier League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di The City Ground, Minggu (8/11) pukul 00.30 WIB.

Duel tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mendapatkan hasil positif setelah melalui pertandingan dengan hasil yang kurang memuaskan di kompetisi domestik.

Manchester City datang dengan target membawa pulang tiga poin.

Tim asuhan Enzo Maresca membutuhkan kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Sementara itu, Nottingham Forest juga memiliki kepentingan besar karena sedang berusaha keluar dari zona bawah.

Saat ini, Nottingham Forest menempati peringkat ke-19 dengan koleksi enam poin. 

Pelatih Oliver Glasner harus lakukan perbaikan di lini serang maupun pertahanan apabila ingin mendapatkan hasil maksimal saat menjamu Manchester City.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi tambahan motivasi, tetapi mereka tetap harus tampil lebih disiplin sepanjang pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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