Kasus Kylian Mbappe Belum Usai, Dubes Tiongkok Sebut Belum Ada Negosiasi

Kasus meme Kylian Mbappe belum temui titik terang. (@k.mbappe/Instagram)
JawaPos.com - Tiongkok mulai menjalin komunikasi dengan Real Madrid dan La Liga menyusul komentar kontroversial Kylian Mbappe mengenai Mao Zedong. Duta Besar Tiongkok untuk Spanyol, Yao Jing, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan kedua pihak untuk membahas dampak dari pernyataan Mbappe.
Hal itu disampaikan Yao kepada kantor berita Spanyol, EFE, pada Jumat (6/11), sebelum menghadiri sebuah forum di Universitas Salamanca.
“Belum ada negosiasi, tetapi sudah ada komunikasi berdasarkan pemahaman bersama,” kata Yao.
Yao juga menyebut bahwa insiden tersebut telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Tiongkok.
“Insiden yang tidak menguntungkan ini telah melukai perasaan banyak orang di Tiongkok yang saat ini harus menghadapi situasi seperti sekarang,” ujarnya.
Presiden La Liga, Javier Tebas, turut berupaya meredakan ketegangan dengan otoritas Tiongkok. Pada 28 Oktober lalu, Tebas bertemu langsung dengan Yao Jing untuk membahas persoalan tersebut.
Pada Senin (2/11), Tebas juga mengatakan bahwa La Liga masih melanjutkan komunikasi dengan pemerintah Tiongkok dan berupaya menyelesaikan persoalan yang muncul akibat komentar Mbappe.
“Kami sedang berupaya menyelesaikan masalah ini,” kata Tebas dalam forum World In Progress.
Kontroversi itu berawal dari pernyataan Mbappe saat membahas meme yang menampilkan wajahnya ditempelkan pada tubuh Mao Zedong. Mbappe menyebut gambar tersebut lucu dan menyebut sosok Mao sebagai diktator Tiongkok. Namun, Mbappe tidak menyebut nama Mao secara langsung.
Mao Zedong merupakan tokoh yang dikenal sebagai pendiri Republik Rakyat Tiongkok modern. Ia memimpin Tiongkok sejak 1949 hingga meninggal dunia pada 1976.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022