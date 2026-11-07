Kasus Kylian Mbappe Belum Usai, Dubes Tiongkok Sebut Belum Ada Negosiasi

JawaPos.com - Tiongkok mulai menjalin komunikasi dengan Real Madrid dan La Liga menyusul komentar kontroversial Kylian Mbappe mengenai Mao Zedong. Duta Besar Tiongkok untuk Spanyol, Yao Jing, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan kedua pihak untuk membahas dampak dari pernyataan Mbappe.

Hal itu disampaikan Yao kepada kantor berita Spanyol, EFE, pada Jumat (6/11), sebelum menghadiri sebuah forum di Universitas Salamanca.

“Belum ada negosiasi, tetapi sudah ada komunikasi berdasarkan pemahaman bersama,” kata Yao.

Yao juga menyebut bahwa insiden tersebut telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Tiongkok.

“Insiden yang tidak menguntungkan ini telah melukai perasaan banyak orang di Tiongkok yang saat ini harus menghadapi situasi seperti sekarang,” ujarnya.

La Liga Berupaya Redakan Ketegangan Presiden La Liga, Javier Tebas, turut berupaya meredakan ketegangan dengan otoritas Tiongkok. Pada 28 Oktober lalu, Tebas bertemu langsung dengan Yao Jing untuk membahas persoalan tersebut.

Pada Senin (2/11), Tebas juga mengatakan bahwa La Liga masih melanjutkan komunikasi dengan pemerintah Tiongkok dan berupaya menyelesaikan persoalan yang muncul akibat komentar Mbappe.

“Kami sedang berupaya menyelesaikan masalah ini,” kata Tebas dalam forum World In Progress.

Kontroversi itu berawal dari pernyataan Mbappe saat membahas meme yang menampilkan wajahnya ditempelkan pada tubuh Mao Zedong. Mbappe menyebut gambar tersebut lucu dan menyebut sosok Mao sebagai diktator Tiongkok. Namun, Mbappe tidak menyebut nama Mao secara langsung.